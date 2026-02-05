Alfonso Serrano, sobre las acusaciones contra el alcalde de Móstoles: "Lo archivamos porque no es un caso de acoso laboral ni sexual"

El diputado y secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de febrero de 2026

¿Qué ha dicho? El secretario general del PP de Madrid y número dos de Ayuso resta importancia a la denuncia de una edil contra Manuel Bautista y asegura que hubo "una disputa laboral" y no un caso de acoso sexual.

El Partido Popular de Madrid ha archivado la investigación interna sobre la denuncia de acoso sexual y laboral contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, al considerarla carente de credibilidad. Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, asegura que la denuncia buscaba dañar la imagen del alcalde y que se trataba de una disputa laboral. La concejala denunciante afirmó que Bautista la acosó sexualmente y la relegó de sus funciones tras su negativa a mantener relaciones. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha calificado el caso como "fabricado contra el Partido Popular", mientras que la oposición critica la falta de apoyo a la concejala. Ayuso ha defendido la presunción de inocencia y ha señalado a la izquierda como responsable de atacar al partido.

El PP de Madrid niega el caso de acoso sexual y laboral en el que estaría involucrado el alcalde de Móstoles. El secretario general de la formación en Madrid y número dos de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, asegura que el Partido Popular ha archivado la investigación interna que se abrió por la denuncia de una concejala porque, según su criterio, no tiene credibilidad. "En una reunión se le preguntó (a la víctima) si se trataba de un acoso y ella lo negó", ha asegurado Serrano.

Esta denuncia, según la mano derecha de Ayuso, tenía como único objetivo "dañar la imagen del alcalde" de Móstoles, Manuel Bautista. Además, ha asegurado que está "descartada" la opción de que el PP aparte a Bautista: "Lo que se nos traslada es que era una disputa laboral, en la que incluso había compañeras como testigos". "Lo archivamos porque no es un caso de acoso laboral ni sexual", ha añadido.

Bautista fue acusado por una de sus ediles de acosarla sexualmente cuando ella le reiteró que no quería mantener relaciones con él. Además, según el relato de la denunciante, el alcalde intentó apartarla de sus cargos y fue relegándola de sus funciones en el Ayuntamiento de Móstoles a raíz de su negativa.

El PP maniobró para evitar la denuncia

La concejala presentó varios escritos al PP de Madrid para buscar el apoyo de la formación, pero lo que recibió fue una petición de que olvidase su idea de judicializar el caso. "El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia", le dijo la vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, según ha desvelado 'El País'. "Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada", añadió Millán.

Serrano defiende ahora que se trata de una denuncia interesada para buscar destruir a Bautista, uno de los políticos jóvenes con mayor proyección en el PP de Madrid y una de las personas que más respaldo está recibiendo por parte de Isabel Díaz Ayuso.

El número dos de Ayuso ha alegado que actuar contra el alcalde de Móstoles sería vulnerar su presunción de inocencia. "No vamos a condenar a nadie sin pruebas", ha afirmado. "El PP hizo lo que tenía que hacer (...) No vamos a entrar a valorar extractos de conversaciones", ha defendido. Además, ha criticado que este escándalo salga a la luz el mismo día en el que Paco Salazar, exasesor de Moncloa acusado de acoso sexual por varias extrabajadoras, está compareciendo en el Senado. "¡Qué coincidencia!", ha exclamado Alfonso Serrano, que ha zanjado asegurando que "nos sorprende que salga 15 meses después de que la denuncia fuese planteada al partido".

Ayuso tira de victimismo y dice que es "un caso fabricado contra el PP"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en la Asamblea de Madrid que la denuncia de acoso sexual y laboral presentada por una concejal de su partido en Móstoles contra el alcalde, Manuel Bautista, y las presiones ejercidas por Alfonso Serrano y Ana Millán para que no acudiese a los tribunales son "un caso fabricado contra el Partido Popular".

A raíz de la denuncia de acoso sexual presentada por la edil contra Bautista a través de los canales internos del PP, la oposición ha cargado en las últimas horas contra Ayuso y la falta de apoyo de sus principales colaboradores a la concejala. Sin embargo, la líder del PP de Madrid ha evitado rendir cuentas y ha señalado directamente a la izquierda. "Yo no he venido a este pleno a hacerle la campaña a Pilar Alegría. Es un caso fabricado contra el Partido Popular", ha respondido a la pregunta de la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, le ha exigido a Ayuso que tome medidas y respalde a la víctima. Sin embargo, la presidenta madrileña ha optado por victimizarse y asegurar que la presunción de inocencia que está siendo violada es la suya propia. "Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer, ¿dónde queda mi presunción de inocencia ante sus ataques diarios?", ha contestado Ayuso.

