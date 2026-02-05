El alcalde de Móstoles rechaza dimitir y acusa a la exedil de vengarse por no ascenderla: "No se corresponde con la realidad"

¿Qué ha dicho? Manuel Bautista asegura que la mujer "trasladó su interés de asumir más responsabilidades políticas" pero que desde el partido se trasladó que sería concejal, a lo que ella "dijo que no". "Tras no alcanzarse acuerdos, llegaron quejas que derivaron en los escritos que hoy se están utilizando y que no se corresponden con la realidad", defiende.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha comparecido este jueves después de conocerse la información publicada por el diario 'El País' que asegura que el PP de Madrid presionó a una concejala del Ayuntamiento de la ciudad para tapar una acusación de acoso sexual y laboral contra él.

En su comparecencia, Bautista ha rechazado dimitir por una acusación que nace, dice, como una venganza por no ascenderla. Según el alcalde 'popular', la mujer "trasladó su interés de asumir más responsabilidades políticas con lo cual tiraría por tierra el acuerdo con Vox". Sin embargo, desde el partido decidieron que tendría que mantener su puesto de concejala, a lo que ella "dijo que no".

"Tras no alcanzarse acuerdos, llegaron quejas que derivaron en los escritos que hoy se están utilizando y que no se corresponden con la realidad", afirma Bautista, que ha detallado la cronología de lo sucedido y las fechas en las que se instruyó el expediente.

Entre octubre de 2024 y abril de 2025, según cuenta Bautista, se "solicitó información y se practicaron actuaciones", que acabó siendo archivado "al no corresponderse ninguna prueba" con los hechos señalados por la exedil.

"Nadie de mis concejales me han pedido que dimita porque no hay una acusación como tal, es decir, la vía judicial no se ha explorado y en la vía del Comité de Derechos y Garantías el caso está archivado. Por tanto, una información periodística creo que no es suficiente para que se tome ninguna decisión", añade.

Ayuso tira de victimismo y Más Madrid la acusa de proteger al alcalde

La Asamblea de Madrid ha estado marcada por esta información, con una Isabel Díaz Ayuso que ha tachado las acusaciones contra el alcalde de Móstoles como "un caso fabricado contra el Partido Popular". "Si una mujer es víctima por el hecho de ser mujer, ¿dónde queda mi presunción de inocencia ante sus ataques diarios?", se ha preguntado Ayuso.

Su mano derecha, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, asegura que los 'populares' han archivado la investigación interna porque, según su criterio, no tiene credibilidad. "En una reunión se le preguntó (a la víctima) si se trataba de un acoso y ella lo negó", asegura Serrano que cree que el objetivo de la exedil era "dañar la imagen del alcalde".

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha acusado al PP de Madrid de dar la espalda a la denunciante del presunto acoso de Manuel Bautista y le ha pedido que "por primera vez se ponga del lado de la víctima".

"Le pidió ayuda porque confiaba en usted, y rechazó tener una reunión con ella y recibió al agresor cinco días después", ha reprochado Bergerot a Ayuso, haciendo referencia a las informaciones que han salido a la luz en las últimas horas apuntando a que la máxima dirigente del PP de Madrid recibió en su despacho de la Puerta del Sol a Bautista tras conocerse que esta edil había denunciado su presunto acoso sexual y laboral a través de los canales internos de la formación.

