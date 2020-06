En cuanto a la posibilidad de un rebrote mundial, Neira ha ha apuntado que espera que no se produzca, aunque ha animado a protegerse al máximo. "Esperar lo peor para que luego sea lo mejor", ha dicho. Por otro lado, preguntada sobre si la OMS reaccionó tarde a la hora de declarar pandemia mundial a la COVID, ha señalado que al oficializarse la pandemia en China en el resto del mundo solo había 80 casos confirmados y ninguna muerte. La directora de Salud de la OMS ha defendido que entonces no era una pandemia con potencial a nivel global y en ese sentido "no se llegó tarde" desde la OMS