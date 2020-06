Entrevista a la diputada de Más Madrid, y también sanitaria, Mónica García en Al Rojo Vivo. Sostiene que Madrid, "en forma y fondo, ha sufrido una situación caótica" y tacha de "inadmisible" que no se tratara a los mayores enfermos de COVID-19 de las residencias.

Un vídeo grabado en un hospital de Parla, Madrid, muestra las instrucciones que recibieron los sanitarios para la gestión de la pandemia para no atender a los mayores. Las órdenes dadas en ese taller eran claras: "las camas de UCI se asignarán por años de vida recuperables no por gravedad".

Preguntada por estas imágenes, Mónica García apunta que "el vídeo refleja con frialdad lo que ha pasado en los hospitales de Madrid" y defiende que los profesionales sanitarios "hemos sido más empáticos" con la situación vivida. "Muchos de mis compañeros han demandado que no se dieran estas discriminaciones", ha añadido.

La diputada de Más Madrid en la Asamblea de Madrid pide "no mezclar" los criterios de priorización con la falta de recursos y critica que no se elaborara un criterio ético común para todos los hospitales de la región ante la pandemia. "Cuando tienes un hospital colapsado no puedes llegar a todo el mundo. En esas circunstancias dramáticas tienes que priorizar, y eso es verdad. Al principio de la pandemia pedimos un criterio ético común para que no fueran los profesionales los que tuvieran que elegir, y no se dio", ha explicado García.

Además, denuncia que el Gobierno de Ayuso no pidiese ayuda y priorizara dar la imagen de que los hospitales de la región no estaban colapsados. "El Gobierno de Madrid sólo medicalizó 14 de las 500 residencias que tiene. Nos engañaron con el colapso y con la asistencia de los cuidados paliativos. Es esperpéntico", ha añadido la diputada en Al Rojo Vivo.