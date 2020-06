La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid asegura que el vídeo que muestra las instrucciones de un médico internista del Hospital de Parla, en Madrid, es una sesión de simulación de escenario de catástrofe a sus compañeros grabado el 18 de marzo, previa al pico de la pandemia de coronavirus.

Ese día España registraba ya 598 muertos y los hospitales en Madrid empezaban a colapsarse. La situación en residencias era crítica: en solo 48 horas se registraron 70 muertos en la Comunidad de Madrid.

Al día siguiente, el 19 de marzo, el director del Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, comunicaba que el Gobierno estaba trabajando para proteger a los residentes. "Estamos teniendo problemas en las residencias y eso nos va a obligar a hacer una orden estricta", aseguraba ese día en rueda de prensa.

Los gerentes de residencias comenzaban a pedir auxilio y la situación en hospitales se hacía insostenible. La Comunidad de Madrid asegura que no dictó ninguna instrucción con criterios de edad para el acceso a las UCI a pesar de lo que muestra el vídeo revelado 'Somatemps', en el que se ve a un sanitario asegurando que "no se está dando tratamiento a los ancianos de residencias". Puedes verlo a continuación:

También a pesar de que el 20 de marzo, en rueda de prensa, Fernando Simón confirma que los criterios de admisión a las UCI han cambiado por la sobrecarga. "En algunas UCI concretas, no todas, en las que por la sobrecarga y la presión, se tiene que ser un poco más restrictivos", explicaba.

No explicó qué pasaba con los ancianos de residencias pero los familiares denunciaban que no se estaban haciendo traslados. Eso mismo contaba a laSexta el 20 de marzo la hija de un residente que falleció días después. "Se está dejando morir a los abuelos porque no se está yendo a por ellos para atenderles", denunciaba Francisca, hija de un residente en la 'Residencia Montserrat Caballé'.

Ese mismo día, 20 de marzo, las recomendaciones en residencias se convierten en orden ministerial y se asegura la atención médica. Durante ese fin de semana los familiares insistieron en que se les ocultaba información y los mayores estaban muriendo en residencias mientras los hospitales terminaron de colapsar el día 25 de marzo.