El PP convierte un homenaje a Miguel Ángel Blanco y otras víctimas del terrorismo de ETA en un acto contra Sánchez y la ley de memoria

Entre líneas Los discursos de aquellos que intervinieron, como Miguel Tellado o Isabel Díaz Ayuso, evidenciaron el choque político en este sentido.

El homenaje al concejal Miguel Ángel Blanco y a las víctimas del terrorismo en Madrid se convirtió en una plataforma para que el Partido Popular criticara al Gobierno de Pedro Sánchez. Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, expresó su rechazo hacia quienes "pactan con el terror", en una clara alusión al Ejecutivo. Miguel Tellado, número dos de Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de blanquear a los herederos del terror y de acercarse más a Bildu que al PP. El evento también fue una crítica a la Ley de Memoria Democrática, con figuras como José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso cuestionando su moralidad y propósito. En resumen, el acto reflejó el conflicto político en torno a la memoria histórica, desviándose de su objetivo inicial de homenaje.

Lo que era un homenaje al concejal Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997, y al resto de víctimas del terrorismo este lunes en Madrid, fue aprovechado por el Partido Popular (PP) para cargar contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Por un lado, la hermana del asesinado, Marimar Blanco, denunció que "no puede ser que en un país se valore igual al que asesina que al asesinado", para a continuación subrayar estar en contra de los que "pactan con el terror". También en referencia al Ejecutivo de coalición.

También el número dos de Alberto Núñez Feijóo en Génova, Miguel Tellado, usó la ocasión para cargar con el también secretario general del PSOE. "Lo más reprobable del presidente ha sido el blanqueamiento de los herederos del terror, de lo más deshonesto que hemos vivido; lo más inmoral es llevar al PSOE a sentirse más cerca de Bildu que del PP", dijo en ese sentido.

Una línea que hizo que los discursos se convirtieran en argumentos contra la Ley de Memoria Democrática. "No hay mayor corrupción moral que reescribir la memoria y ponerte en el lado de los verdugos en lugar de las victimas", aseguró el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

"El triunfo de la democracia es librarnos de esa ley, que no es una ley y que no es memoria (...) Es curioso que quienes la hayan redactado se entiendan mejor con ellos [en referencia a Bildu] que con Page, que con González, o con Leguina", apostilló la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En definitiva, un homenaje a las víctimas del terrorismo de ETA que volvió a evidenciar el choque político en torno a la memoria, pese al objetivo del acto de recordar.

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