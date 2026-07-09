Ayuso cierra filas con Feijóo y sus palabras sobre las bajas laborales: "Tiene más razón que un santo"

¿Qué ha dicho? Ayuso critica a los "gobernantes pijoteros" que "se indignan en nombre de los trabajadores sin haberles consultado ni siquiera a ellos, cuando luego siempre legislan contra los propios trabajadores".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respaldó las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre el absentismo laboral, afirmando que "tiene más razón que un santo". Durante un encuentro informativo organizado por '20 Minutos', Ayuso criticó a los "gobernantes pijoteros" que legislan sin consultar a los trabajadores, mencionando a Pedro Sánchez como ejemplo. Ayuso aclaró que Feijóo no se refería a personas con enfermedades graves o embarazadas. Además, destacó la importancia del equilibrio entre lo público y lo privado en España, defendiendo la economía social de mercado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, apoyó este jueves las palabras del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre las bajas laborales y el absentismo en el trabajo: "Tiene más razón que un santo", aseveró.

Así lo apuntó durante un encuentro informativo, organizado por '20 Minutos', después de que Feijóo dijese que el absentismo laboral "es un cáncer que no podemos pagar" e incidiese en que esta situación "lastra" la economía nacional, por lo que abogó por reducirlo de forma urgente, advirtiendo de que "se deben tomar decisiones con o sin el aval de los sindicatos".

Ante estas afirmaciones, la presidenta regional señaló que Feijóo "tiene más razón que un santo" y criticó a los "gobernantes pijoteros" que "se indignan en nombre de los trabajadores sin haberles consultado ni siquiera a ellos, cuando luego siempre legislan contra los propios trabajadores". Dijo que eso es lo que hace Pedro Sánchez, que "legisla contra las universidades privadas y hemos sabido estos días que necesita un avión del Ejército con 80 plazas para ir a visitar a su hija en una universidad privada en Londres".

La presidenta de la Comunidad de Madrid comentó que, "cuando uno está pegado a la realidad y habla con las empresas y con los autónomos sabe lo que está pasando con el problema de las bajas".

La líder del Ejecutivo madrileño explicó que, "evidentemente, Feijóo no habla de una persona que está enferma; no se refiere a una mujer embarazada si encima tiene alguna complicación o está en los últimos meses de su embarazo; no estamos hablando de una persona que tiene un cáncer, que tiene una enfermedad sobrevenida, que tiene cualquier problema".

Ayuso destacó que España "siempre ha sido un país de esa colaboración público-privada y de equilibrio, sin capitalismo salvaje", pero matizó que "sin que lo público lo carcomiera todo". "Esa economía social de mercado es la que defendemos todos y el equilibrio es lo que ha defendido el presidente Feijóo", que insistió en que "tiene más razón que un santo", concluyó la presidenta de la Comunidad de Madrid.

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