Sánchez se disculpa en París por el artículo racista de Rajoy: "Estoy muy avergonzado por las palabras de nuestro expresidente"

Los detalles El presidente ha trasladado al primer ministro galo y a la esposa de Emmanuel Macron su repulsa al artículo en el que el exlíder del PP aseguraba que la selección francesa tenía "una plantilla de altísimo nivel", pero "sin franceses".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado "avergonzado" por los comentarios racistas de Mariano Rajoy sobre la selección francesa, en los que insinuó que los jugadores de origen extranjero no eran verdaderos franceses. Estas declaraciones han provocado un gran revuelo en Francia, incluso generando un conflicto diplomático, y han sido criticadas por diversas figuras políticas, incluyendo a Julien Odoul y Laurent Nuñez. Sánchez, durante su visita a París para el aniversario de la Toma de la Bastilla, se disculpó ante las autoridades francesas, expresando su desacuerdo con las palabras de Rajoy. Los aficionados franceses también han manifestado su rechazo, calificando los comentarios de racistas.

"Avergonzado". Así ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se siente por las palabras racistas de Mariano Rajoy sobre la selección francesa en la previa de la semifinal del Mundial, asegurando que la plantilla gala es "de altísimo nivel" pero "sin franceses".

Con esa coletilla, el exlíder del Partido Popular daba a entender que no consideraba franceses a los jugadores con orígenes extranjeros, y buena parte de ellos, procedentes de África. Cuatro días después, Rajoy sigue sin disculparse por unas palabras que han generado un auténtico terremoto en Francia e incluso un conflicto diplomático.

Sin embargo, sí que lo ha hecho Pedro Sánchez en nombre de nuestro país. El presidente del Gobierno está este martes en los Campos Elíseos de París con motivo del desfile militar en el que la República Francesa conmemora el aniversario de la Toma de la Bastilla, en el que ha participado medio millar de efectivos internacionales de esa Coalición de Voluntarios, incluidos 21 españoles y un caza F18, y ha aprovechado la ocasión para disculparse ante las autoridades galas.

En un corrillo con el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, y la primera dama, Brigitte Macron, Sánchez les ha trasladado su disconformidad con las declaraciones de Rajoy. "Lo siento mucho por las palabras de nuestro expresidente, estoy muy avergonzado", ha asegurado.

Francia carga contra Rajoy

Las desafortunadas palabras de Mariano Rajoy han irritado, y mucho, al país vecino. En Francia, hasta para los partidos más extremistas, fundados por ultras como Jean-Marie Le Pen —quien en 1996 dijo que "es un poco artificial traer jugadores del extranjero y nacionalizarlos para que jueguen con la selección de Francia"— es un tema controvertido y no secundan las palabras de Rajoy.

"El Sr. Rajoy es un racista, simplemente. Estos comentarios son escandalosos", ha reaccionado, incluso, Julien Odoul, portavoz de extremista Agrupación Nacional. Ministros como Laurent Nuñez, descendiente de andaluces, también se han mostrado críticos con el expresidente: "Es absolutamente inaceptable, no refleja en absoluto lo que es Francia, un país diverso donde todo el mundo puede prosperar".

La contestación ha ido más allá de las autoridades. Un equipo de laSexta ha viajado a Francia para escuchar las críticas de los hinchas 'bleus' a esa columna, donde dejan claro que "el color no hace la nacionalidad" y lo tildan —una y otra vez— de "racista". No entienden el porqué de tanta ignorancia sobre la sociedad gala.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.