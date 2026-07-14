Algunos de los vecinos afectados por el incendio en Los Gallardos continúan con problemas de luz y agua: "Ha sido un desastre"

Los detalles Cinco días después del inicio de este gran incendio, los problemas continúan y algunas personas siguen sin tener acceso a agua corriente.

Cinco días después del inicio del incendio en Los Gallardos, los vecinos afectados enfrentan un panorama desolador. Sin comercios abiertos, muchos han estado sin luz y agua. Antonio y Josefa, de Almocaizar, regresaron a casa tras días sin electricidad, lo que les obligó a desechar casi toda su comida. Han tenido que recurrir a restaurantes para alimentarse. La luz ha vuelto, en parte gracias a la denuncia en medios, pero la falta de internet afectó servicios como una farmacia en Bédar. Algunos vecinos aún carecen de agua, aunque se espera que las reparaciones concluyan pronto. Los problemas persisten.

Han pasado cinco días desde el inicio del incendio en Los Gallardos y el escenario en el que viven los vecinos afectados ha cambiado por completo. Ahora están en mitad de un paraje quemado, sin comercios abiertos para comprar, muchos aún sin luz y también sin agua.

Por ejemplo, Antonio y Josefa. Ellos son vecinos de Almocaizar y ya están en casa, aunque han estado varios días sin luz. "Si no hay nada, llega a tardar un poco más y la palmamos aquí", lamenta Antonio. Su alrededor está todo quemado, se salvaron del fuego, pero estar sin luz estos días también ha tenido sus consecuencias ya que tuvieron que tirar casi toda la comida que tenían.

Sin luz y sin comercios aún abiertos, no les ha quedado otra opción. "Estamos yendo a comer a un restaurante y hasta ahora, hoy ya comeremos aquí", afirma Josefa. Lo mismo le ha ocurrido a Paco y a Rosario, que se han encontrado toda la comida podrida: "Ha sido un desastre, un desastre, un desastre".

La luz ya ha vuelto a su pueblo y aseguran que ha sido, en parte, gracias a denunciarlo en los medios de comunicación: "Al venir vosotros y poder salir por la televisión y decir que no teníamos luz, se presentaron aquí una cantidad de gente". Tampoco han tenido conexión a internet, por ejemplo, en una farmacia de Bédar. Hasta este martes no podían dispensar medicamentos.

Y también hay algunos vecinos que aún siguen sin agua. "No tenemos agua corriente, pero nos han informado de que están reparando las tuberías y se espera que lo arreglen todo para el final del día", comenta una vecina. Porque cinco días después del inicio de este gran incendio, los problemas continúan.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.