Almeida le lleva la contraria al juez: insiste en echar al último vecino de los Apartamentos para mayores San Francisco para reformarlos

Los detalles Hace solo 24 horas, laSexta tuvo acceso al auto judicial en el que se niega la entrada a la vivienda de Alejandro. Considera que no es necesario que abandone su hogar para reformar el edificio, aunque Almeida se ha referido a él usando el término "okupa".

Alejandro, residente durante casi 20 años en los Apartamentos Municipales San Francisco en Madrid, ha resistido ante las presiones para abandonar su hogar debido a una reforma. Un juez falló a su favor, indicando que no es necesario desalojar para realizar las obras, contradiciendo al Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, el alcalde José Luis Martínez-Almeida insiste en su desalojo, refiriéndose a Alejandro como un "okupa" y citando razones de seguridad. Rita Mestre ha propuesto alternativas como realizar las obras por fases. La magistrada destaca la falta de justificación técnica para el desalojo, subrayando la necesidad de proteger el derecho fundamental a la vivienda.

Alejandro siempre ha defendido que no hay razón alguna para que le obliguen a abandonar la que ha sido su casa durante casi 20 años. "Yo de aquí no me iba. Aquí estaré hasta que me muera", ha asegurado a laSexta. Y cuando parecía que la justicia le daba la razón, ha llegado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez -Almeida, para volver a exigir su marcha y para contradecir lo sentenciado por un juez. Quieren reformar el edificio de los Apartamentos Municipales San Francisco del distrito Centro de Madrid y, para ello, los quieren vacío.

Porque este lunes, tal y como contamos en laSexta, el juez le dió la razón a Alejandro: según la sentencia, no es necesario que le desalojen de su casa para poder llevar a cabo las obras, tal y como planteaba el Ayuntamiento de Madrid.

Este martes, Almeida se ha atrevido a llevarle la contraria al juez. Porque el alcalde asegura que Alejandro tiene que marcharse. Es más, ha llegado a referirse a él como un "okupa". "Es necesario para garantizar la seguridad que podamos entrar a hacer esas obras", ha dicho Almeida, manteniendo que "la persona que quiere okupar ese apartamento" debe desalojar. Así ha hablado del caso de Alejandro.

Sus palabras, las de Almeida, ya han tenido respuesta en voz de Rita Mestre. Ha puesto sobre la mesa la existencia de otras alternativas, como por ejemplo que se "hagan de otras formas, por fases". Lo que no se puede hacer en ningún momento es "criminalizar, encima, al vecino que lo único que está pidiendo es que se le garanticen unas condiciones de vida".

Durante meses, Alejandro ha sido el único vecino que se ha negado a abandonar los Apartamentos Municipales San Francisco, en el distrito Centro de Madrid. Mientras el resto de residentes aceptaban ser trasladados, él decidió permanecer en la vivienda en la que lleva casi 20 años.

La Justicia deniega la entrada para el desalojo

laSexta ha tenido acceso al auto por el que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo deniega al Ayuntamiento de Madrid la autorización solicitada para entrar en su vivienda y ejecutar el desalojo. Pero la resolución va mucho más allá del caso particular de Alejandro.

Mientras que el Ayuntamiento defendía que era imprescindible vaciar completamente el edificio para acometer una rehabilitación integral, alegando razones de seguridad y la incompatibilidad entre las obras y la permanencia de residentes. Sin embargo, el auto considera que esa necesidad no ha quedado suficientemente acreditada.

La magistrada señala que la Administración no aporta un informe técnico que justifique de forma concreta por qué resulta imprescindible desalojar la vivienda de Alejandro para ejecutar las obras previstas, ni explica por qué no podrían realizarse por fases o con otras alternativas menos gravosas.

La resolución recuerda además que la entrada en un domicilio constituye una medida especialmente intensa sobre un derecho fundamental, por lo que exige una motivación reforzada y una justificación suficiente antes de autorizarla.

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