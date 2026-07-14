A vueltas con el pasaporte de Begoña Gómez: el Gobierno insiste en la "persecución y el acoso político" de Peinado sobre la mujer del presidente Sánchez

¿Qué han dicho? "Esto es una prueba más de la obsesión, persecución y del acoso político a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno", ha dicho Elma Saiz. "No es una decisión propia de un juez, sino de quien se debiera de sentar delante de un juez", ha añadido Patxi López.

El Gobierno y el PSOE han calificado de "obsesión" la relación del juez Juan Carlos Peinado con Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. Esta acusación se intensifica tras la exigencia del juez de que Gómez demuestre que solo usó su pasaporte para asistir a la graduación de su hija en Londres. El Ejecutivo ha expresado su descontento, tachando la situación de "persecución" y "acoso político". La ministra portavoz, Elma Saiz, criticó la falta de actualización del juez respecto a los nuevos sistemas de control fronterizo. Patxi López, del PSOE, también condenó la actuación de Peinado, considerándola inapropiada para un juez.

"Obsesión". Con esta palabra ha definido tanto el PSOE como el Ejecutivo la relación del juez Juan Carlos Peinado con la mujer del presidente del Gobierno, con Begoña Gómez. Una tesis ya puesta muchas veces sobre la mesa, junto a la de "investigación prospectiva", que brilla aún más ahora que Peinado le ha dado cinco días a la mujer de Pedro Sánchez para demostrar que solo usó su pasaporte para ir a Londres. Recordemos, para poder asistir a la graduación de su hija.

Tras este nuevo movimiento del juez, el Gobierno no ha dudado en mostrar su enfado. De hecho, dentro del ejecutivo de Sánchez se habla de "obsesión" y de una "persecución" protagonizada por el juez para cercar a Gómez.

En esta línea, se ha mostrado este martes la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz. "Esto es una prueba más de la obsesión, persecución y del acoso político a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno", ha asegurado.

Pero el Gobierno también ha reaccionado ante el desconocimiento del juez. Y es que, Peinado le pide a la mujer de Sánchez que acredite que entró y salió de Londres, aunque no hay un sello que lo demuestre en su pasaporte. Tal y como hemos contado en laSexta, ese sistema está siendo sustituido por otros más digitales. Ya no se sellan los pasaportes y, en palabras de la ministra Saiz, "cualquier persona que haya viajado a Reino Unido sabe cuáles son los trámites".

Solo así se explican esta nueva petición de Peinado en el caso de Begoña Gómez. Porque, para Ernest Urtasun, ministro de Cultura de España, es "lamentable, fuera de lugar y un ataque al entorno del presidente, por la vía de atacar a su mujer, que nos parece absolutamente despreciable".

Entre los socialistas se extiende el cabreo. Tanto que Patxi López ha asegurado que la decisión de Peinado "no es propia de un juez, sino de quien se debiera de sentar delante de un juez".

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