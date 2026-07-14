Los pasos hasta la condena al hermano del presidente: de la denuncia basada en recortes de prensa a la sentencia dos años después

Los detalles David Sánchez ha sido condenado este martes por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por prevaricación.

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por la Audiencia Provincial de Badajoz. La denuncia, presentada en mayo de 2024 por el pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias, lo acusaba de aprovechar su relación familiar para acceder a un puesto, a pesar de que en ese momento Pedro Sánchez no era presidente. También se le vinculó con Víctor de Aldama y un supuesto cambio de residencia para evadir impuestos, acusaciones que no prosperaron. Sin embargo, las diligencias por prevaricación y tráfico de influencias avanzaron, y el juicio se inició en 2025. A pesar de que empleados de la Diputación negaron irregularidades, el tribunal no se convenció con los argumentos de la defensa. Desde Moncloa y Ferraz lamentan la condena, viéndola como un intento de desestabilizar al Gobierno.

El hermano del presidente del Gobierno ha sido condenado este martes por la Audiencia Provincial de Badajoz. Una sentencia que contempla nueve años de inhabilitación y que, para entenderla, hay que retroceder un par de años, hasta mayo de 2024.

Es entonces cuando el pseudosindicato de ultraderecha Manos Limpias presenta la denuncia contra David Sánchez basada en recortes de prensa. En ella se le acusa de beneficiarse de ser el hermano del presidente para acceder a ese puesto.

Precisamente, en ese momento Pedro Sánchez no era presidente y había dimitido como secretario general del PSOE. "La dimisión de la Comisión Ejecutiva Federal y también de mi persona como secretario general", aseguraba el ahora líder de los socialistas en octubre de 2016.

Además, también denunciaban una supuesta conexión con Víctor de Aldama, un enriquecimiento ilícito y un cambio de residencia a Portugal para evadir impuestos. Algo que quedó en nada.

De hecho, el abogado del hermano del presidente del Gobierno, Emilio Cortés, aseguraba que se trataba de "una pura invención", así como de una "mentira".

No obstante, la vía de la supuesta prevaricación y tráfico de influencias prospera, abriéndose diligencias contra David Sánchez en junio de 2024. Un paso previo a su imputación en noviembre de ese mismo año. Ya en mayo de 2025 la jueza acuerda la apertura de juicio oral y no es hasta este año cuando arranca de forma definitiva el juicio.

En ese marco, la tesis principal a la que se han agarrado las acusaciones ha sido la de que "la creación de la plaza no obedecía a una necesidad real, sino que obedecía a la necesidad real de colocar al señor David Sánchez", aseguraba el abogado de la acusación del Partido Popular (PP), Alberto Durán.

Lo hacía a pesar de que los propios empleados de la Diputación negaron cualquier tipo de irregularidad en ese sentido. Además, Sánchez también rechazó que el cambio de nombre en su puesto significase un traje a medida, tal y como ahora se recoge en la sentencia a la que ha tenido acceso laSexta este martes.

Argumentos como el que había seguido percibiendo el mismo salario, pero que no han conseguido convencer al tribunal pacense. Ahora, desde Moncloa y Ferraz lamentan la decisión, que achacan a una intención de derribar al Gobierno de Sánchez.

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