Controles de documentación: Barajas aplica desde hoy las limitaciones para impedir el acceso a personas sin hogar

Los controles de Aena para impedir la pernoctación de personas sin hogar en el aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas empezarán a llevarse a cabo desde este mismo miércoles. El horario de control será entre las nueve de la noche y las cinco de la madrugada, y será una medida disuasoria para contener la importante crisis que ha suscitado esta situación en Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena). El presidente del organismo, Maurici Lucena, ha confirmado en TVE su entrada en funcionamiento en medio del choque institucional en el que el Ayuntamiendo de Madrid y el Gobierno han echado balones fuera para gestionarlo.

"Hay un informe de la abogacía del Estado que solicitamos hace tiempo, a la vista de la no resolución de este problema, que obviamente avala los dispositivos que se van a desplegar mañana. La razón por la cual se desplegarán estos controles de acceso es para que el problema no empeore y, entre tanto, esperemos que el Ayuntamiento de Madrid recupere su serenidad y trate de resolver el problema", ha explicado Lucena.

Aena controlará para que accedan solamente pasajeros con tarjeta de embarque en horarios de baja intensidad de vuelos, según comunicó el pasado miércoles en una nota de prensa, recoge la agencia EFE. También dejará que accedan, sus acompañantes -tanto en salidas como en llegadas- y los trabajadores. Todo con tal de evitar que siga aumentando el número de personas sin hogar que pernoctan en las instalaciones del aeropuerto madrileño.

¿En qué consisten los controles?

Por el momento, el dispositivo contará con una veintena de vigilantes de seguridad que pedirán documentación para acceder entre las 21:00 y las 05:00 horas en cinco puertas de las Terminales 1, 2 y 3 y otras cuatro en la Terminal 4, según ha precisado el sindicato UGT.

En cualquier caso, los vigilantes de seguridad harán este control previo de acceso a modo de medida disuasoria, basándose en el Reglamento Europeo 300/2008 para la seguridad de la aviación civil, pero es la Policía Nacional la que se hará cargo de la situación si una persona quiere pasar a las instalaciones aeroportuarias sin la documentación requerida. Los vigilantes tan solo comunicarían la incidencia al centro de control de Aena para informar a la Policía se haga cargo de la situación, precisa UGT.

Choque institucional

La crisis de los sin hogar en Aena ha generado un choque institucional por las competencias sobre el asunto. Por un lado, AENA ha exigido reunirse con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, pues considera que las perosnas que acceden están bajo gesitón del municipio, mientras que el Consistorio señala al Ministerio del Interior, que es quien controla los aeropuertos. Tras el choque de acusaciones, por fin este martes Martínez-Almeida anunció que se iba a reunir "lo antes posible" con Lucena para tratar la situación.

AENA ha pedido al Ayuntamiento de Madrid que atienda las necesidades habitacionales de las 500 personas que han llegado a dormir en sus instalaciones. Por su parte, Almeida la ha exigido al presidente de la entidad Almeida que acuda a la reunión "con los deberes hechos" y "acuda con el censo de esas 400 personas", porque si no "lo único que busca es una foto".

El problema se ha convertido en una crisis desde que trabajadores han denunciado la situación de descontrol en el aeropuerto con las noches. Algunas de esas personas que duermen en el aeropuerto han asegurado a los micrófonos de laSexta que sufren problemas de salubridad como chinches, y que no quieren pernoctar allí, pero que no tienen otra vía al no poder acceder a una vivienda. Representantes de trabajadores y organizaciones sociales consideran que esta medida es un parche si no se aborda la situación de estas personas "con dignidad".