Barajas, el único techo para cientos de personas sin hogar: "Tenemos chinches. Yo no quiero estar aquí, pero no voy a estar en la calle"

Un refugio para cientos de personas que no tienen un techo bajo el que dormir en Madrid. En eso se ha convertido el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas en los últimos años. Cada día, unas 500 personas duermen en el aeródromo madrileño ante la falta de alternativa habitacional.

Sin embargo, las instalaciones no están preparadas para acoger a esa cantidad de personas cada noche, lo que ha generado un problema de salubridad. "Todo esto está derivando en que tenemos una plaga de chinches y de insectos en los mostradores de facturación", relata una azafata a Más Vale Tarde.

De hecho, AENA ha optado por fumigar en reiteradas ocasiones las áreas afectadas por estas plagas, pero no está siendo suficiente para frenar las picaduras que muchos trabajadores. "Hay chinches, pulgas, cucarachas, arañas...", relata la misma azafata.

Pero, igual que los trabajadores, las personas sin hogar que hacen noche en el aeropuerto sufren los efectos de esta situación. Una de ellas es María, que se quedó en la calle tras divorciarse y no ha tenido otra opción que dormir en Barajas. "Yo no quiero estar aquí, pero no voy a estar en la calle para que me violen, me roben o me claven algo, aquí me siento más protegida", lamenta.

Muchos tienen que buscarse la vida para encontrar la oscuridad debajo de los mostradores o en zonas apartadas del paso de la gente para conciliar el sueño durante unas horas, ya que, cada día, la Policía Nacional les despierta a las seis de la mañana para despejar las zonas de paso de cara a la llegada masiva de viajeros.

El Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid y AENA se reprochan mutuamente la situación y, tras años de un drama que cada día es más acuciante, siguen sin dar una solución efectiva a cientos de personas sin hogar que no tienen otro lugar en el que pasar las noches.