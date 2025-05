Almeida acepta reunirse con AENA pero exige el censo, acusando a Lucena de "buscar solo la foto" si no lo lleva

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se reunirá con el presidente de AENA, Maurici Lucena, para abordar la situación del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, que se ha convertido en un albergue ilegal. Almeida ha exigido a Lucena que acuda con un censo de las 400 personas que pernoctan allí y ha solicitado la presencia de representantes de los ministerios del Interior y Migraciones, por considerarlo un asunto de seguridad. Lucena, por su parte, argumenta que AENA no puede realizar el censo debido a limitaciones operativas. La reunión se presenta tensa, con acusaciones mutuas y escasas expectativas de solución.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se reunirá "lo antes posible" con el residente de AENA, Maurici Lucena para tratar, por fin, la situación en la que se encuentra el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, que se ha convertido en un albergue ilegal.

Sin embargo, no parece que esta cita vaya a traer consigo una solución, y es que la tensión y las acusaciones entre unos y otros no de crecer.

Almeida le ha exigido a Lucena que acuda a la reunión "con los deberes hechos", esto es, "que acuda con el censo de esas 400 personas" que pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas porque si no "lo único que busca es una foto".

También ha reclamado que en la reunión estén representantes del Ministerio del Interior, porque también "es una cuestión de seguridad", y el de Migraciones.

"¿Es tan difícil de verdad pedir una reunión y venir con el censo y venir con los ministerios? Pues eso es lo que nosotros le pedimos al presidente de AENA. Si viene sin el censo, es que no tiene ninguna voluntad de acuerdo. Si viene sin el censo, lo único que está buscando es una foto. La foto la tendrá porque yo me voy a sentar pero yo reuniones para fotos tampoco y menos cuando hablamos de 400 personas", ha advertido.

Almeida ha contestado de este modo al presidente de AENA, quien le había enviado una carta en la que le pide una reunión urgente para resolver "el grave y delicado problema de las personas sin hogar" que pernoctan en el aeropuerto, donde ha remarcado que son espacios públicos que "pertenecen íntegramente al municipio de Madrid", para apostillar con la diferente "diligente gestión de las instituciones públicas catalanas" ante una situación análoga.

Desde el Paseo del Prado, el primer edil madrileño ha afeado a Lucena que la misiva "la hayan recibido antes los medios de comunicación, lo cual es una curiosa forma de entender la lealtad institucional y la cortesía", a lo que une que "los términos de la carta no son precisamente debidos a cortesía institucional". Almeida se refiere a expresiones de la misiva, en la que le reclama "cordialmente que deje a un lado la estéril guerra de declaraciones en la que entusiastamente se ha embarcado" porque "a nada provechoso conduce".

"Creo que cualquiera que lea la carta se queda sorprendido de que uno pretenda una reunión y establecer un marco de colaboración pero, en fin", ha lamentado el alcalde, que ha pasado a poner el foco "en la solución", que pasa por que "el presidente de AENA venga a esta reunión con el censo de esas 400 personas" que pernoctan en Barajas.

Exige la presencia del Ministerio del Interior

"Si queremos hablar de verdad y dar una solución tenemos que saber quiénes son, por qué están ahí y cuál es su situación. Sin eso es imposible poder darles una solución. Por tanto, yo entiendo que AENA prefiere fumigar y prefiere cerrar las puertas pero nosotros no estamos en esa solución sino en la de acoger a las personas que están en una situación tan desesperada como para ir a dormir al aeropuerto", ha remarcado el primer edil madrileño.

También ha exigido la presencia en esa reunión de Interior. "Obviamente no puede estar solo el presidente de AENA, tienen que estar también representantes del Ministerio del Interior porque hay una cuestión de seguridad en el aeropuerto de Barajas en estos momentos: ha habido, si no me equivoco, una limpiadora que ha presentado una denuncia en un juzgado y eso es una cuestión de seguridad", ha señalado.

Igualmente entiende que también debe estar presente el Ministerio de Inmigración "porque es obvio que ahí no hay sólo personas que están empadronadas en Madrid, que también hay extranjeros que han llegado a Barajas, en situación ilegal posiblemente o pendientes de una solicitud de asilo".

"Por eso lo que le digo al presidente de AENA que venga con el censo de las 400 personas, si de verdad quiere participar de la solución y no de una batalla política, a la que hasta el momento parece que está más inclinado", ha subrayado.

Lucena defiende que AENA "no puede realizar" el censo

Por su parte, el residente de AENA, Maurici Lucena, ha defendido que no pueden realizar ese censo porque "no saben". "Los empleados no pueden tocar a esas personas. Hay pocas solicitantes de asilo", ha señalado.

De esta forma, ha dejado claro que lo único que pueden hacer es controles de acceso para que "no empeore el problema" ante el "desamparo" al que les ha sometido el Ayuntamiento de Madrid.