Fernanda Correia, trabajadora de Barajas, sobre el control de acceso a las personas sin hogar: "Pan para hoy, hambre para mañana"

Tras las denuncias de trabajadores y usuarios que ha destapado la situación real del aeropuerto de Madrid-Barajas cuando llega la noche, con cientos de personas sin hogar durmiendo en las instalaciones ante la falta de otro refugio, AENA ha decidido hacer una especie de cierre de sus puertas. Es decir, ha anunciado que impondrá controles para impedir que personas sin hogar accedan a las terminales del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas durante la noche.

Esta decisión dejará de forma directa a unas 500 personas sin hogar pasando las noches en la calle, por lo que ha despertado polémica.

Este jueves, Fernanda Correia, la presidenta del Comité de Limpieza del Aeropuerto USO, ha estado en Más Vale Tarde para analizar la decisión de AENA porque, como ha recordado, los trabajadores también son parte afectada de esta situación. "Para nuestro entender, esto es pan para hoy y hambre para mañana", ha sentenciado para asegurar que no se trata de una solución real, sino de un parche que no va a funcionar.

Cerrar el aeropuerto de las 23:00 horas hasta las 06:00 horas de la mañana, a su entender, no es una buena medida porque "las personas que pasan en el aeropuerto las 24 horas del día, no se van a desplazar". Además, ha explicado, según sus vivencias como trabajadora, que "las personas vulnerables que entran, pueden hacerlo a las ocho o a las nueve de la noche y, a esas horas, no hay ninguna restricción" en el acceso.

"Que se les trate con dignidad"

Pese a que desde el Comité de Limpieza del Aeropuerto exigen acciones reales para Barajas, Correia ha querido recordar que estamos hablando de unas 500 personas sin hogar. "Son personas y tenemos que tratarlos como tal. Las instituciones deberían sentarse en una mesa de diálogo y resolver esta situación" porque "a estas personas hay que tratarlas bien".

Por ello, apunta directamente a las instituciones como responsables a la hora de buscar una solución. Pero para ello, primero "tienen que sentarse a hablar" y "ver la cantidad de personas que están durmiendo en Barajas y viviendo". Solo así, conociendo la realidad, podrán buscar una alternativa, como habilitar otras instalaciones para que las personas sin hogar y sin acceso a los hostales habilitados puedan pernoctar de forma segura.

"Hay que trasladar a estas personas a otro lugar, pero como seres humanos", vuelve a remarcar esta portavoz de los trabajadores que, además, pide que "sean bien tratados allí donde se les lleve". "Que nos haya peleas entre ellos, que tengan acceso a duchas... Es decir, que se les trate con dignidad".