Las contradicciones del rey emérito y una pregunta clave: ¿le interesa llegar a juicio con Revilla?

El pasado mes de abril el rey emérito, Juan Carlos I, sorprendía a todos al demandar a Miguel Ángel Revilla. En concreto, le pide una indemnización de 50.000 euros por las "expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas" que el expresidente de Cantabria habría vertido sobre él entre mayo de 2022 y enero de 2025.

Una demanda que el propio Revilla confesaba no entender, señalando que no había contado nada que no estuviese publicado ya en los medios de comunicación y que no hubieran dicho otras personas. "¿Por qué a mí?", es la pregunta que no ha dejado de hacerse desde entonces, y es que no comprende el motivo de esta acción del rey emérito en estos momentos contra él.

Lo cierto es que este movimiento ha causado un gran revuelo, sobre todo porque desde que se tuvo que marchar a Abu Dabi, Juan Carlos I ha intentado mantener un perfil bajo.

Sin embargo, cambió esta estrategia para demandar a Revilla, pidiéndole un acto de conciliación al que no se ha presentado pese a estar en España. De esta forma, este acto al que sí que ha acudido el expresidente cántabro, ha terminado sin avenencia entre las partes.

Ahora, la pregunta clave es si al rey emérito le interesa llegar a juicio, y es que el no haberse presentado y no haber llegado a un acuerdo hace que este sea el siguiente paso si decide formalizar la demanda.

Una situación que podría ponerle en una posición delicada, y es que volvería a tener una gran exposición mediática, algo que él llevaba mucho tiempo intentando evitar. Además, podría acabar siendo citado por la defensa de Revilla como testigo, lo que haría que esta vez no pudiese faltar como ha hecho en el acto de conciliación.

De esta forma, en caso de querer continuar con esta demanda, podría llegar a verse la imagen de Juan Carlos I sentado en un juzgado, algo que podría incomodar a la Casa Real.

La Casa Real se desvincula de la demanda del emérito

Lo cierto es que sobre este tema la Casa Real ya decidió pronunciarse dejando solo a Juan Carlos I en este caso. Nada más salir a la luz la demanda, realizaron un comunicado desvinculándose y dejando claro que se trataba de una "iniciativa personal" de Juan Carlos y sus abogados privados.

Además, insistían en que ni Felipe VI ni la familia real habían sido consultados para llevar a cabo esta demanda contra el expresidente cántabro.

Revilla se niega a retractarse

Miguel Ángel Revilla ya ha dejado claro que el rey Juan Carlos I no va a conseguir su objetivo de que se retracte de sus palabras, aunque eso suponga tener que ir a juicio. Dentro del juzgado, su abogado ha dejado claro que no va a decir que mintió, porque no lo hizo.

"Lo que demandan fundamentalmente es que reconozca que yo he mentido (...) Miguel Ángel Revilla no ha mentido, lo único que ha hecho es beber de las fuentes de donde ha obtenido la información", ha reivindicado en el fallido acto de conciliación.

Además, ha aprovechado para dejar claro que, si finalmente le toca ir a juicio, defenderá su verdad. "Será un juicio desde luego interesante. Haremos que aparezcan por allí testimonios", ha avanzado.