La conversación de Revilla con sus hijas tras la denuncia de Juan Carlos: "Papá no ha hecho nada. Papá vive en Astillero, no en Abu Dabi"

Miguel Ángel Revilla ha comparecido tras ser demandado por Juan Carlos I, quien alega que el expresidente cántabro ha lesionado su derecho al honor con "expresiones injuriosas y difamantes". Revilla ha afirmado no arrepentirse, defendiendo que su último libro, aunque "muy duro" con el rey emérito, es merecido. Ha expresado que, como político honesto, no puede disculpar la corrupción. Emocionado, ha mencionado el impacto familiar que esto ha tenido.

Miguel Ángel Revilla ha comparecido por primera vez tras conocer que ha sido demandado por Juan Carlos I por lesionar su derecho al honor con "expresiones injuriosas y difamantes".

"No me arrepiento", ha asegurado, confesando que, aunque reconoce que su último libro es "muy duro" con el rey emérito, cree que "se lo merece". "Como político y persona honesta que no ha robado, no puedo disculparle todo", ha señalado.

El expresidente cántabro no ha podido evitar emocionarse al confesar que, aunque asume esto con serenidad, tiene un coste en su familia. "Mis hijas están preocupadas", ha lamentado, desvelando qué es lo que él le ha dicho para intentar tranquilizarles.

"Papá no ha hecho nada que no tenga la obligación de hacer, que es denunciar la corrupción o las cosas que no se hacen bien por parte de quienes nos gobiernan", ha indicado. Un momento que ha aprovechado para dejar claro que él "no ha robado nunca" ni ha sido jamás "condenado a nada", lanzando de nuevo una pulla al rey emérito. "Papá vive en Astillero, no en Abu Dabi".

Ahora, ha explicado que se ha puesto en mano de un abogado, que será quien lleve la causa, dejando claro que no quiere seguir pronunciándose sobre este asunto. "No he cometido ningún delito, no he dicho nada que no estuviese ya contado y no he dicho nada que no sea cierto", ha zanjado.

La noticia de la demanda se conoció este lunes, cuando la abogada del emérito anunció que Juan Carlos I pide una indemnización de 50.000 euros por las "expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas" que Revilla habría vertido sobre él entre mayo de 2022 y enero de 2025.

Además, solicita la rectificación pública del expresidente cántabro en los medios de comunicación por esas expresiones que ha realizado en medios como laSexta, donde en varias ocasiones ha tenido en su diana a Juan Carlos I.