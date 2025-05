Revilla se niega a retractarse sobre el emérito aunque tenga que ir a juicio: "Que pida perdón y repatrie el dinero"

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, ha reiterado sus declaraciones sobre el rey emérito Juan Carlos I, a pesar de enfrentarse a un posible juicio. Revilla ha acudido a un acto de conciliación en Santander, que ha terminado sin acuerdo, ya que se ha negado a retractarse de sus afirmaciones sobre el rey. Aunque admite haber podido cometer algún "exceso verbal" por no hablar siempre de "presunto", defiende sus palabras. Revilla ha expresado su decepción con el monarca y afirma que no ha mentido. Además, destaca que no está aforado y está dispuesto a enfrentar el juicio, confiando en la justicia.

Miguel Ángel Revilla se mantiene firme y no se desdice sobre el rey emérito, aunque eso suponga ir a juicio. Así lo ha trasladado el expresidente cántabro ante los juzgados de Santander, adonde ha acudido este viernes para un acto de conciliación con la representación de Juan Carlos I -que no ha acudido en persona-, que ha concluido sin acuerdo entre las partes. Ahora la pelota está en el tejado del emérito, que si quiere seguir adelante tendría que presentar una demanda civil en Madrid.

El acto de conciliación, que ha durado apenas 15 minutos, ha acabado sin avenencia porque Revilla ha rechazado retractarse. Dentro del juzgado, su abogado ha dejado claro que no va a decir que mintió, porque no lo hizo. La magistrada ha dado por terminado el acto sin avenencia, pero Revilla ha pedido la palabra para puntualizar que no está aforado y que, por tanto, es un ciudadano de a pie, sin privilegios.

"Lo que demandan fundamentalmente es que reconozca que yo he mentido (...) Miguel Ángel Revilla no ha mentido, lo único que ha hecho es beber de las fuentes de donde ha obtenido la información", ha reivindicado el propio Revilla a su salida del juzgado. Previamente, a su llegada aseguraba sentirse "tranquilo" y arropado. Y, aunque en esta ocasión no ha habido cara a cara con el que fuera jefe del Estado, ha asegurado que le diría "que pidiera perdón de verdad y que repatriara todo ese dinero que está por ahí".

"No hemos conciliado nada", ha resumido Revilla tras el acto, si bien ha reconocido que quizá pudo cometer "algún exceso verbal" porque no siempre habló del rey como "presunto" delincuente. "Lo que está claro es que esta persona lo que ha hecho es algo que está en todos los medios de comunicación", ha incidido no obstante el político, que se pregunta por qué el monarca no va detrás de la prensa o los libros publicados en su contra y sí a por él.

Además, Revilla ha reiterado la "aclaración" que ya ha hecho dentro del juzgado. "Los diputados de Cantabria no somos aforados", ha incidido. "Yo no soy aforado, por eso estoy aquí en un juzgado y cuando haya juicio acudiré adonde me toque", ha asegurado. "Me veo teóricamente en el banquillo a punto de cumplir 83 años. Es algo que yo no me esperaba a esta edad", ha admitido, aunque ha insistido en que está "tranquilo" y confía en la justicia.

El rey, mientras tanto, en Sanxenxo

También a preguntas de la prensa, Revilla ha reconocido que "hubiera agradecido que se presentase" el rey emérito, especialmente teniendo en cuenta que se encuentra en España, concretamente en Sanxenxo, "de regatas con sus amigos". "Hubiéramos tenido aquí un careo y yo le explicaría por qué me he tenido que dedicar últimamente a denunciar su comportamiento", ha señalado el diputado cántabro, que no obstante no cree que hubieran llegado a un acuerdo.

"No rectifico en nada de lo que mis convicciones personales me hacen pensar que estoy en lo cierto", ha insistido Revilla, que ha augurado que "será un juicio desde luego interesante". "Haremos que aparezcan por allí testimonios", ha avanzado el expresidente autonómico, que cree que Juan Carlos I "no se ha metido en una carrera demasiado adecuada". "No sé por qué ha hecho esto. Me hubiera gustado preguntárselo aquí si hubiera venido", ha señalado.

"El rey Juan Carlos me ha defraudado"

Antes del acto de conciliación, a preguntas de los periodistas que aguardaban su llegada, Revilla ya se reafirmaba en sus declaraciones sobre Juan Carlos I, expresiones que el emérito considera "injuriosas" y por las que le reclama 50.000 euros que, según su representación, destinaría a Cáritas. "Claro que voy a mantener lo que he dicho", adelantaba Revilla. "Previsiblemente esto acabe en un juicio, ahí sí espero que venga", ha apostillado.

A la pregunta de qué le diría al monarca si le viera en persona, el que fuera presidente de Cantabria ha sido rotundo: "Me ha defraudado su última etapa, que ha sido lamentable", ha lamentado. "Para mí ha sido una enorme decepción, porque yo he sido un gran defensor del rey", ha insistido Revilla. "Lo que hemos conocido es terrible y yo, que no me callo de las injusticias que veo, me he visto en la obligación de decir lo que pienso, que por otra parte creo que es lo que piensan la mayoría de los españoles", ha afirmado.

Revilla, en cualquier caso, asegura que está "tranquilo". "Yo no he matado, no he robado, no he hecho nada ilegal en esta vida, soy un ciudadano normal que cumple con sus obligaciones y vengo tranquilo", ha defendido el expresidente autonómico, que se siente arropado por los ciudadanos. Es "lo único positivo", dice, que ha sacado de todo esto, tras unos primeros días en los que reconoce que estuvo "muy afectado".

"No he encontrado a nadie que no venga a abrazarme, a darme ánimos y a decirme que están conmigo", ha asegurado Revilla, a quien, en efecto, una mujer ha trasladado su apoyo mientras respondía a las preguntas de los medios de comunicación. "Estamos todos con usted, apoyándole", le ha dicho esta ciudadana: "Le quiere toda Cantabria y todo Santander, tiene todo el apoyo".