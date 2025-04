El recorrido judicial de Revilla tras la denuncia del rey Juan Carlos por "expresiones injuriosas"

Nuevo round entre Miguel Ángel Revilla y Juan Carlos I. El rey emérito ha demandado al expresidente de Cantabria ya que considera que ha lesionado su derecho al honor por las manifestaciones públicas que ha hecho contra él en los últimos años. En concreto entre mayo de 2022 y enero de 2025. El emérito denuncia a Revilla por palabras como estas: "corrupto".

La abogada de Juan Carlos I considera que esas declaraciones de Revilla son "graves calumnias, expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas que lesionan su derecho al honor". Por eso, el emérito le pide que rectifique en los medios de comunicación. Y no solo eso, sino que le reclama una indemnización por daños morales por valor de 50.000 euros, cantidad que según el escrito de su defensa irá íntegramente para Cáritas.

Además de llamarle "corrupto", Miguel Ángel Revilla es especialmente crítico con el emérito por cambiar su residencia fiscal a Emiratos Árabes Unidos y ha llegado a llamarle "evasor fiscal". Considera incluso que, al no pagar impuestos en España, no merece ser llamado español.

Entonces, la duda que está en el aire es si Revilla podría librarse de pagar la indemnización de 50.000 euros. La realidad es que muchas de las cosas que dice son verdad. Un detalle clave que abriría la puerta a Revilla a no tener que pagar al rey emérito. Esto se conoce como 'exceptio veritatis', es decir, si las afirmaciones supuestamente calumniosas son verdad no habría vulnerabilidad del derecho al honor.

Por ello, hay que tener en cuenta lo que dijo la fiscalía del Tribunal Supremo en los decretos con los que archivó la investigación: que el rey emérito habría defraudado al menos en varios ejercicios entre 2008 y 2018. Sin embargo, se libró primero por la prescripción, después por la inviolabilidad y finalmente por la posibilidad de regular esos fondos.

Una vez resuelto el primer punto, en este tipo de demandas, técnicamente, se suele dar lo que se conoce como un acto de conciliación. Es en ese momento cuando, en teoría, deberían ir las dos partes. Es decir, que se podría darse un supuesto cara a cara entre Juan Carlos I y Revilla. Tendremos que esperar hasta dicho día para ver si van ellos en persona o si directamente van sus abogados, que será lo más probable.

No solo eso, sino que Revilla tendría la posibilidad de poder retractarse. En el caso de no hacerlo o de no ir, la defensa de Juan Carlos I tendría que decidir si se presenta la demanda por vulneración del honor.

Y un último detalle que vinculan a Isabel Díaz Ayuso y el rey emérito. La abogada que va a representar a Juan Carlos I, Guadalupe Sánchez, es la misma que tiene la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Una persona muy cercana Ayuso, hasta tal punto que ha sido la que ha presentado los dos libros de forma pública.

La Casa Real se desvincula de la demanda del emérito

Nada más salir a la luz la demanda, la Casa Real se ha desvinculado y ha querido dejar claro que se trata de una "iniciativa personal" de Juan Carlos I y sus abogados privados. Además, insisten en que ni Felipe VI ni la familia real han sido consultados para llevar a cabo esta demanda contra el expresidente cántabro.

Miguel Ángel Revilla, uno de los políticos más populares de España, es conocido por no tener pelos en la lengua y opinar de diferentes figuras públicas. Así lo ha hecho en diferentes medios de comunicación como laSexta, donde en varias ocasiones ha tenido en su diana a Juan Carlos I.

Sin ir más lejos, en una entrevista realizada en laSexta Xplica en marzo de 2024, el expresidente aseguró que el rey emérito "está en los países árabes disfrutando del dinero que de allí le han nutrido abundantemente" y lamentó que "no está en los tribunales por un artículo de la Constitución".