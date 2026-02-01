Ahora

Tensión política

Ayuso afirma que Sánchez "no ama a España" y acusa al PSOE de "manipular los censos electorales" con la regularización de migrantes

¿Qué ha dicho? La 'popular' ha vuelto a pedir la dimisión de un Gobierno al que califica de "totalitario", a una semana de la protesta por los escándalos de la Sanidad en la Comunidad de Madrid.

Isabel Díaz Ayuso
Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a la carga contra el Gobierno. La 'popular', en el acto de clausura de la segunda sesión de la II intermunicipal del PP en Madrid, ha tildado al Ejecutivo de "totalitario" y considera que Pedro Sánchez "debería dimitir".

Así se ha expresado la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha afirmado además que Sánchez "no ama España": "Es un Gobierno totalitario, deberían dimitir".

Además, Ayuso ha acusado al Ejecutivo de "manipular los censos de las elecciones" mediante la regulación de las personas migrantes que ya residen en el país.

Todo, a una semana de la protesta organizada por los escándalos de la Sanidad de la Comunidad de Madrid. Una apoyada por Óscar López, líder de los socialistas madrileños y candidato a la presidencia madrileña por parte del PSOE: "Este partido estará con las víctimas hasta el final".

Y es que el 8 de febrero está marcado en rojo en cuanto a política se refiere. Lo está por las elecciones de Aragón, que medirán el estado de forma del PSOE después del batacazo en Extremadura y la salud de un PP cada vez más acorralado por Vox.

Ante esto, Pilar Alegría ha realizado un acto en Teruel para animar al voto. "Aquí se huele a victoria. Entre Azcón y Alegría... que más os tengo que decir con esos apellidos", ha expresado.

El 'popular', por su parte, ha puesto el foco en la posible fuga de votos a Vox: "El que se presenta por el PP es Azcón, no es ni Abascal ni Sánchez. A Sánchez sí le vamos a mostrar la puerta de salida".

Porque la tensión no decae. Porque, ya en febrero, llega el primer examen del curso político con unas elecciones aragonesas que bien pueden tener repercusión en lo que suceda a nivel nacional.

