Así fue el debate cara a cara entre Jorge Azcón (PP) y Pilar Alegría (PSOE) de cara a las elecciones de Aragón

El candidato a la presidencia de Aragón por el PP, Jorge Azcón (i), y la candidata del PSOE, Pilar Alegría (d), posan en el plató de Aragón TV antes de comenzar el debate cara a cara este lunes, en Zaragoza.

El debate entre Azcón y Alegría ha sido el primer cara a cara que tiene lugar en Aragón desde aquel que protagonizaron Luisa Fernanda Rudi y Javier Lambán en 2015.

No parecía que el debate cara a cara de los candidatos del PP y del PSOE a las elecciones de Aragón, que se celebran el 8 de febrero, fuera a arrojar, a priori, propuestas y novedades, y así ha sido; ha servido a Jorge Azcón y a Pilar Alegría para afianzarse en sus ideas fuerza y demostrar que sus modelos están en las antípodas: el popular vende prosperidad e inversiones y la socialista, esperanza e ilusión. El primer cara a cara que se celebra en Aragón desde el que protagonizaron Luisa Fernanda Rudi y Javier Lambán en 2015 ha parecido acabar en tablas, con mensajes ensayados y ya conocidos.

Tras un recuerdo por parte de ambos a las víctimas del accidente de Adamuz que retrasó el inicio de esta campaña electoral, Azcón ha empleado su primera intervención para insistir en los dos modelos, según su versión: el de prosperidad y crecimiento que él representa (no ha tardado en hablar del "momento histórico" que vive Aragón con inversiones previstas de más de 70.000 millones) frente al de Alegría, basado en "decir que sí a Pedro Sánchez". Ha salido pues enseguida a colación la política nacional, de la que acaba de regresar la exministra portavoz de Sánchez, Pilar Alegría, quien ha mostrado su deseo de tener un debate "constructivo" en el que plantear las propuestas que ella, si es presidenta, ofrecerá como alternativa para que los aragoneses "mejoren su vida".

Una mejora que no va a llegar de la mano, ha dicho Alegría, "del señor no", que rechaza que le condonen la deuda y que lleguen a Aragón 630 millones de euros más de financiación autonómica. Varias veces ha blandido un cartel, que Azcón ha ridiculizado diciendo que estaba "impreso en casa", en el que se mostraba esa cifra, los 630 millones, frente a la incógnita en forma de X de lo que propone el PP para esa reforma de la financiación. "Cinco veces ha sacado ya el cartel", ha ironizado Azcón antes de enseñar, él también, una noticia en la que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) alertaba de que ese incremento de la financiación iba a ser de 265 millones y no de 630.

"Miente", le ha dicho Azcón varias veces a Alegría, quien, haciendo caso omiso, ha recopilado lo que se puede hacer con esos 630 millones: más de 400 viviendas al año, 80 residencias o contratar a 15.000 médicos de atención primaria. Azcón, por su parte, ha insistido en sus argumentos: el sistema de financiación propuesto por el Gobierno de España deja a Aragón "como la peor financiada" y establece un modelo "injusto" que beneficia solo a los catalanes. Los reproches han continuado con la financiación como excusa: Azcón "está cómodo en la confrontación y en el ruido estéril"; Sánchez ha mandado a Alegría a Aragón para "que se siga humillando ante los independentistas catalanes"; Azcón es "previsible" y un "palmero del odio" al referirse a la comida que Alegría compartió con Pacto Salazar, el asesor socialista cesado por acoso, y Alegría "miente".

La principal prioridad de Alegría, ha insistido la candidata, son los problemas cotidianos de los aragoneses, y por eso, en el bloque de las políticas sociales, ha prometido solucionar el problema de las demoras en la atención primaria, acabar con las privatizaciones en educación y sanidad e intentar solucionar la falta de vivienda. "No existen recortes y privatizaciones", ha dicho Azcón, quien en varias ocasiones ha recordado que en sus dos años de gobierno ha incrementado el gasto en servicios públicos en mil millones de euros y ha asegurado que fue el PSOE el que dejó la sanidad en colapso o a los profesores como los peores pagados de España.

De nuevo una herencia afeada por Azcón frente a una Alegría que ha insistido en que los aragoneses sienten "lo que les está pasando" ahora, como retrasos de 30 días un mes a la hora de pedir cita o demoras de meses para hacer una biopsia, lo que ha supuesto para una mujer perder su pecho. Además, ha reprochado al candidato popular no ser "justo ni generoso" por apropiarse de proyectos e inversiones gestados, ha dicho, por el gobierno de Lambán. Sin embargo, Azcón, tirando de datos, ha indicado que en todos los años de gobierno socialista llegaron inversiones a Aragón por 10.000 millones y él, en dos años, ya cuenta con 70.000.

El popular quiere que Aragón siga creciendo para llegar al pleno empleo y que Aragón sea una comunidad "a la que venga la gente a vivir". "Nos jugamos tener buenos gestores o el bloqueo de la economía", ha emplazado a los electores. En el minuto de oro, el que los candidatos utilizan libremente para lanzar su mensaje más personal, Azcón ha recurrido a una jota que nombra Aragón de norte a sur y de este a oeste, y que ha asegurado haber recorrido, para asegurar que este territorio hoy "ilusiona". "Quiero un Aragón próspero, del que sentirnos orgullosos y pensado para todos", ha zanjado.

Alegría ha apelado a las dos formas de hacer política: la de que para ganar vale "cualquier cosa" y la que ella quiere representar, y ha concluido que en sus recientes viajes por Aragón ha visto preocupación y miedo pero también "esperanza y ganas de hacer mejor las cosas". El doble modelo es, para ella, el de los derechos o el de las derechas