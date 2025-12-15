La comisión de la DANA recibe a Pradas con sus mensajes con Mazón en el punto de mira

La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana, Salomé Pradas, en una imagen de archivo.

El contexto La exconsellera hablará por primera vez desde que se conocieran los Whatsapp que cruzó con el expresident y su entorno el 29 de octubre de 2024 y lo hará respondiendo a las preguntas de los grupos parlamentarios.

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 recibirá a Salomé Pradas, exconsellera de Emergencias, y a Cayetano García Ramírez, secretario autonómico de Presidencia. Pradas, imputada en la causa judicial, rompió su silencio en el programa Salvados, revelando que recibió órdenes de no molestar a Carlos Mazón, expresident. Sin embargo, se comunicó con él debido a la gravedad de la situación. Los mensajes entre Pradas y Mazón, a los que accedió laSexta, muestran la falta de respuesta del expresident ante la emergencia. Además, José Manuel Cuenca, jefe de gabinete de Mazón, negó la posibilidad de confinar la provincia, a pesar de la insistencia de Pradas. Cayetano García Ramírez también será clave en la investigación.

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA el pasado 29 de octubre de 2024 recibe este lunes a Salomé Pradas, entonces consellera de Emergencias e imputada en la causa abierta en el juzgado de Catarroja, y también a Cayetano García Ramírez, que ejercía como secretario autonómico de Presidencia con el expresident Carlos Mazón.

Esta citación llega después de que la exconsellera rompiera su silencio en Salvados. Aunque su nombre ya estaba en la lista de comparecientes, las nuevas informaciones que desveló Pradas sobre lo que ocurrió aquel día y sus comunicaciones con el entonces president fue el punto de inflexión que hizo a la comisión citarla definitivamente.

En dicha entrevista, la entonces consellera desveló que recibió la orden de no molestar a Carlos Mazón aquel día, instrucción que se saltó cuando se trató de poner en contacto con él debido a la preocupante situación de aquella tarde. También afirmó que su mayor fallo fue no reclamarle que acudiera al CECOPI, algo que ella en su lugar hubiera hecho.

Además, allí también confesó por primera vez las conversaciones que mantuvo con Mazón aquel día, algo que no hizo en primera instancia con la jueza de Catarroja que instruye la causa que ahora sí tiene esos mensajes.

Los mensajes entre ambos

En los mismos, a los que tuvo acceso laSexta, demuestran que Pradas escribió por primera vez al entonces president a las 11:32, explicándole que en ese momento había "emergencia situación 1 en la comarca de la Ribera Alta" y "alerta nivel rojo en todo el litoral e interior norte de la provincia de Valencia hasta las 18:00".

A las 13:03 y sin respuesta de Mazón, Pradas volvió a escribirle y le explicó que estaba "en comunicación" con Pilar Bernabé, reconociéndole que "lo que más preocupa ahora" es la zona de Ribera Alta, Barranco del Poyo y el Río Magro y que "acabamos de decretar alerta hidrológica en municipios de esa zona". Además, también le detalló que "hemos reforzado el 112, tenemos desplazados bomberos forestales, el consorcio Valencia también a tope". "Han habido varios rescates con helicóptero", añade solo un minuto después (13:04).

Por último, a las 13:05, le escribe que "la buena noticia del día" es que "todo parece indicar que mañana firmamos preacuerdo con bomberos forestales".

Poco después, a las 13:34, Carlos Mazón responde por primera vez a Pradas. Ahora bien, fue escueto. Al primer mensaje de las 11:32 no responde. Al segundo, el que hace referencia a la comunicación con Pilar Bernabé, el despliegue realizado hasta el momento y la preocupación por zonas como el Barranco del Poyo, simplemente pone un "cojonudo" sin saber a qué hace referencia esa satisfacción del entonces president. Tampoco le pareció que tuviera importancia responder al mensaje de que había habido rescates ya que lo ignoró.

Y ahí, a las 13:34, fue la última vez que el president respondió a su consellera de Emergencias el día de la DANA a través de la aplicación de mensajería instantánea. Y eso que Pradas le volvió a escribir en dos ocasiones más. Una, a las 13:43, para decirle que se iba a Carlet "para que se los vea con bomberos forestales". Y la otra, más indignante aún, cuando a las 14:11 la exconsellera le escribió para decirle que "la cosa se complica en Utiel".

Cuenca niega los mensajes

Ese día Pradas habló con más gente. Entre ellos, el jefe de gabinete de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca. En esos mismos mensajes que la exconsellera ha aportado a la Justicia, también se encuentran los que intercambió con Cuenca.

Y el exjefe de gabinete de Mazón afirmó ante la jueza que los mensajes están "descontextualizados". Esos mismos en los que le dijo a la exconsellera que "de confinar nada". "Por favor. Calma", le pidió. Y aunque Pradas le repitió que "la cosa está muy muy mal", Cuenca frenó la medida: "Ya mujer, pero confinar una provincia entera es una barbaridad".

La exconsellera le comentó que se podía hacer, amparándose en la Ley de Emergencias, pero él volvió a negar esa posibilidad. "Tranquila, ché", le llegó a decir.

También hablará un alto cargo de Mazón

La otra persona que acudirá a declarara la comisión es Cayetano García Ramírez, que ejercía como secretario autonómico de Presidencia con el expresident y que todavía sigue siendo alto cargo de la Generalitat con Juanfran Pérez Llorca.

García Ramírez resulta una persona clave ya que, en su primera declaración, José Manuel Cuenca afirmó que había remitido a Pradas a él para que le consultara las dudas jurídicas sobre ordenar un confinamiento aquel día.

De hecho, la llamada de mayor duración que realizó la exconsellera fue con García Ramírez, con quien habló cinco minutos y 33 segundos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.