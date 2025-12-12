Cuando el rey Juan Carlos contó al rey Felipe y a Rajoy que se divorciaría de Sofía para casarse con Corinna: "La reina lo pasó muy mal"

Cuando el rey Juan Carlos contó al rey Felipe y a Rajoy que se divorciaría de Sofía para casarse con Corinna: "La reina lo pasó muy

En 2004 en Ciudad Real, el rey Juan Carlos participa en una de sus cacerías, organizada, esa vez, por una empresaria alemana de origen danés que se dedica a organizar eventos de lujo. Se trata de la exmujer de un príncipe alemán, llamada Corinna Larsen.

Tras conocerla y mantener una relación, Juan Carlos quiere divorciarse de la reina Sofía y casarse Corinna. Sin embargo, ella no acepta, pero accede a vivir en Madrid, en La Angorrilla, un edificio de Patrimonio Nacional, cerca de Zarzuela. La mansión, que cuenta con dos piscinas y con policía y agentes de la guardia civil de paisano como seguridad, es el refugio de Corinna y el rey emérito, que vive junto a la alemana y su hijo, Alexander.

María Eugenia Yagüe asegura que el rey Juan Carlos "vivía allí con Corinna como una pareja estable". Una situación que Iñaki Gabilondo califica de "insoportable". Y es que, el exministro de Exteriores, García-Margallo asegura que "en España todos los Gobiernos" que ha conocido, "el de Zapatero, el de Rajoy", en el que estaba Margallo "sabían de la existencia de Corinna". Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero afirma que en "la última etapa" de su Gobierno "la figura de Corinna estaba en el ambiente"-

Sin embargo, en 2008 la relación del rey Juan Carlos y Corinna se rompe ya que la alemana no estaba dispuesta a aguantar que el rey tuviera amantes. Algo que el propio Juan Carlos le desveló, confesándole que tenía dos. No obstante, aunque rompieron todavía mantienen una relación de amistad y el rey no se da por vencido y quiere volver con Corinna con un proyecto de vida que incluía vivir juntos en un casa en un elitista barrio de Londres que iba a pagar él.

Y es que a estas alturas, la familia real está rota, el Caso Nóos ha estallado, Juan Carlos no soporta a Letizia y no disimula sus desprecios a la reina Sofía. Incluso, el rey cuenta a Mariano Rajoy que se queria divorciar y reunió a sus hijos en un restaurante para, seguramente contarles su plan. Por su parte, la reina Sofía estaba pasando una etapa horrible porque se planteaba qué iba a ser de ella.

