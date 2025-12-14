El ultraderechista José Antonio Kast cumple los pronósticos y gana las elecciones presidenciales en Chile

Los detalles El líder del Partido Republicano ha vencido en la segunda vuelta de los comicios chilenos con un 58,30% de los votos con el 95,18% de las mesas escrutadas.

José Antonio Kast, líder ultraderechista y fundador del Partido Republicano, ha ganado las elecciones presidenciales en Chile, superando a Jeannette Jara, candidata de centro-izquierda. En una segunda vuelta con voto obligatorio, Kast obtuvo el 58,30% de los votos con el 95,18% de las mesas escrutadas, marcando el retorno de la ultraderecha al poder desde la dictadura de Pinochet, la cual defiende abiertamente. Jara, quien lideró en noviembre con el 26,9%, no logró superar a Kast pese a una amplia alianza política. Reconociendo la derrota, Jara felicitó a Kast y prometió seguir luchando por mejorar Chile.

Lo que todo el mundo daba por hecho lo ha terminado de confirmar las urnas. El ultraderechista José Antonio Kast ha ganado las elecciones presidenciales de Chile venciendo a la líder de centro-izquierda Jeannette Jara y será el nuevo presidente chileno.

En una jornada de segunda vuelta tranquila, más de 15,7 millones de chilenos estaban llamados a los colegios electorales por el carácter obligatorio del voto, restablecido en 2022 y que por primera vez rige para una segunda vuelta presidencial.

Kast, fundador del Partido Republicano (PR) y católico ultraconservador, ha conseguido la victoria para poder poner rumbo La Moneda con un apoyo del 58,30% de los votos con el 95,18% de las mesas escrutadas.

Con su triunfo, la ultraderecha vuelve al poder por primera vez desde el fin de la dictadura de Pinochet, precisamente una dictadura de la que el próximo presidente chileno no ha tenido tapujos en defender abiertamente.

Su principal rival, Jeannette Jara, obtuvo la primera posición en los comicios de noviembre con un 26,9 % de las preferencias, pero no ha podido recortar la distancia con Kast pese a la alianza inédita que va desde su formación, el Partido Comunista (PC), hasta la Democracia Cristiana (DC) y ha conseguido solo el 41,70% de los votos.

"La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo para desearle éxito por el bien de Chile. A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida en nuestra patria. Juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", ha publicado en su cuenta de X reconociendo la victoria de Kast.

