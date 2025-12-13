Ramoncín señala la "hipocresía" que hay en pleno 'me too' del PSOE: "Ahora resulta que todo el mundo es feminista"

El colaborador ha mostrado su sorpresa porque haya críticas a los socialistas por parte de la derecha cuando "están dispuestos a pactar con un partido que no cree en el feminismo".

Con el paso de los días, al PSOE se le van acumulando los casos de acoso sexual de hombres del partido. Una situación que Ramoncín ha calificado de "dolorosa, sangrante y se paga muy caro" en laSexta Xplica.

"El otro día recibía unos vídeos de diciembre del año 96 donde nos convocaron a un montón de artistas, sobre todo mujeres. No había ninguna de ellas que no dijera que les apoyo por el feminismo, porque es el partido que defiende nuestros derechos. Hoy si las llamáramos dirían tururú", ha comentado durante el programa.

Ahora bien, el colaborador ha querido destacar la "hipocresía" que está viendo con este 'me too' socialista: "Ahora resulta que todo el mundo es feminista, que los queestán dispuestos a pactar con un partido que no cree en el feminismo, que no cree en la violencia de género, que se pasan por el acto del triunfo 50 mujeres asesinadas en lo que llevamos de año y ahora se llevan las manos a la cabeza con 'qué malos son'".

"Estos son malos, pero tú te vas a juntar con unos que son peores", ha concluido.

