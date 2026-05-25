Facturación sospechosa
La UDEF sospecha de las facturas de Zapatero y refuerza la idea de que no respondían a trabajos reales
Los detalles Zapatero siempre ha defendido que sus ingresos eran legales. En cambio, para la Policía hay algo que no cuadra en esas facturas. Dice que no están vinculadas directamente a los servicios de Zapatero, que se hacen posteriormente y de mutuo acuerdo para su posterior pago.
En el marco de la investigación sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, la UDEF ha revelado dos elementos clave. Se sospecha que Zapatero pudo haber influido a través de altos cargos de la SEPI para favorecer a Plus Ultra, y que las facturas emitidas a su nombre podrían haber sido fabricadas posteriormente por su secretaria, Gertrudis. Estas facturas, supuestamente sin vinculación a trabajos reales, habrían sido consensuadas con el administrador de Análisis Relevante, Julio Martínez, lo que sugiere una operativa conocida por Zapatero. La Policía investiga si estos cobros provendrían de comisiones relacionadas con el rescate de Plus Ultra.
En las últimas horas se han conocido dos elementos clave en los informes de la UDEF de la investigación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra. Por un lado, ponen el foco en altos cargos de la SEPI, como el lugar donde Zapatero pudo ejercer su influencia para favorecer a Plus Ultra. Y, por otro: las sospechas de que las facturas de Zapatero las fabricaba a posteriori su secretaria, reforzando la idea de que no respondían a trabajos reales.
En cambio, Zapatero siempre ha defendido que sus ingresos eran legales. "70.000 euros brutos al año es lo que percibía por mi trabajo: consultor de Análisis Relevante. Por su puesto, contra factura", aseguró Zapatero este pasado 2 de marzo.
Pero para la Policía hay algo que no cuadra, precisamente, en esas facturas. Dice que no están vinculadas directamente a los servicios de Zapatero, que se hacen posteriormente y de mutuo acuerdo para su posterior pago.
"Tengo que emitir una factura a Análisis Relevante por un importe de 20.000€. Por favor, puedes consultar si hago una sola por el asesoramiento de los informes o son dos y en qué concepto", escribe el expresidente a Cristóbal Cano.
Aunque realmente la que escribe estos correos, a través de la cuenta del expresidente es realmente Gertrudis, secretaria de Zapatero. Ella habla con el administrador de Análisis Relevante. Según estos correos, ella pregunta conceptos, cantidades o fechas, mientras Julio Martínez da todas las indicaciones.
"Asesoramiento informes correspondientes al 3º. Trimestre 2021 -10.000 (...) Seminario sobre LATAM (...) -10.000", responde Martínez. Un patrón que se repite una y otra vez. Y que, además, probaría, dice la Policía, que Zapatero era conocedor de esta supuesta operativa.
En un correo que escribió el correo de oficinas centrales a Zapatero se puede leer lo siguiente: "Gertru, buenos días. Si en este trimestre que termina pronto habéis de emitir facturas, si os parece bien, podemos ir consensuando los conceptos de las mismas". "Lo he hablado con el presidente Zapatero y me indica que a finales de mes me dirá. Pero si tenéis una propuesta pásamela o lo vemos", responde la secretaria.
Unos emails que refuerzan la idea de que las facturas no responderían a trabajos reales del expresidente. "Si me haces el favor de consultarle a Julio si es ok así o si tengo que poner más importe", escribía Gertrudis. La UDEF apunta a que los cobros vendrían, presuntamente, de comisiones por el rescate de Plus Ultra.