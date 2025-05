Tensión en la declaración de Bolaños ante el juez Peinado por el caso Begoña Gómez: "No sé a qué obedece esa sonrisa"

El 16 de abril, el juez Juan Carlos Peinado interrogó al ministro Félix Bolaños en Moncloa sobre el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora. Durante dos horas y veinte minutos, Peinado utilizó un tono inusualmente elevado y amenazó con suspender la sesión, acusando a Bolaños de responder con evasivas. A pesar de su condición de testigo, Bolaños expresó su malestar por el interrogatorio. En los audios, se evidencia que Bolaños intentaba responder, aunque Peinado lo interrumpía constantemente. Finalmente, el juez suspendió la sesión al considerar que Bolaños no daba respuestas contundentes, dejando al ministro en una posición más cercana a la de un investigado.

El pasado 16 abril, el juez Juan Carlos Peinado se desplazaba hasta Moncloa para interrogar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Le tomaba declaración, como testigo, durante dos horas y veinte minutos, para intentar esclarecer todo lo relacionado con el nombramiento de Cristina Álvarez, como asesora para asistir a Begoña Gómez en cuestiones de agenda y seguridad.

laSexta ha tenido acceso al audio de esa declaración del ministro Bolaños. Una comparecencia en la que se puede escuchar como Peinado se empleó a fondo, que hasta usó unas formas nada habituales, elevó en varias ocasiones el tono de voz y amenazó con salir de la sala y suspender el acto. Todo esto, a pesar de que Bolaños comparecía como testigo y no como investigado. Incluso, llegó a acusar seriamente a Bolaños de no querer responder a sus cuestiones o hacerlo con "evasivas".

Mientras tanto, el ministro tampoco retrocedió a la hora de poner sobre la mesa su malestar, asegurando que era "muy sorprendente el interrogatorio" al que se le estaba sometiendo.

Ahora bien, si se escuchan los audios de este interrogatorio, se descubre que Bolaños sí estaba respondiendo. O, al menos, lo intentaba. Esto es lo que se dijo en esa declaración:

- Peinado: Como está contestando con cierto titubeo, vuelve a decirme que lo cree, pero ¿no puede afirmarlo rotundamente?

- Bolaños: Es que hace siete años. Mi opinión corresponde con la realidad.

- Peinado: No le pregunto por sus pareceres. No me interrumpa por favor. Es una forma de responder con evasivas.

- Bolaños: Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso.

- Peinado: No es una cuestión de creencias. No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa.

- Bolaños: Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio. Por eso, he esbozado una sonrisa

- Peinado: El testigo no tiene que manifestar sus apreciaciones sobre las preguntas.

Y es en este momento en el que Félix Bolaños intenta dar una respuesta más contundente y al gusto del magistrado. Empieza, pero no se le permite terminar, porque el juez Peinado le corta, le acusa de nuevo de jugar con evasivas y suspende la sesión.

- Bolaños: Nunca he tenido conocimiento de cuáles son las actividades...

- Peinado: ¡No me conteste con evasivas! Bueno, pues mire, vamos a hacer una cosa. Vamos a suspender la declaración.

Este era el final de duro interrogatorio del magistrado Peinado a Félix Bolaños, donde el ministro parecía más un investigado que un testigo.