Las delirantes exigencias de Peinado: pidió que su mesa estuviera en una tarima para estar más alto que Bolaños

El show del juez Peinado durante la declaración de Félix Bolaños en Moncloa supera todos los límites imaginables, hasta el punto de rozar lo cómico. A primera hora de la mañana, el magistrado ya ponía pegas al ver que el coche con chófer que había solicitado al Gobierno tenía un pasajero extra: un agente de Policía. Automáticamente, Peinado dejó claro que no quería que estuviera allí, dejándolo por escrito.

Ya dentro, le esperaba una sala que Moncloa había preparado con sillas para el juez, el declarante, las defensas y las acusaciones. Pero además, Juan Carlos Peinado había demandado toda una ristra de materiales con su correspondiente repuesto. Entre dicho material figuraban dos portátiles, seis micrófonos y dos routers, por si uno fallaba. Sin embargo, según ha podido saber laSexta, a Peinado no le gustó la disposición de la sala y decidió cambiar la distribución.

Y un detalle que no pasó desapercibido para los presentes en la declaración: la mesa que le habían puesto a su disposición en la sala no es que no le gustara, sino que quería estar más alto que el ministro. Por ello, pidió una tarima para poder situarse por encima.

Bolaños dice al juez que no contrató a la asesora de Gómez

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, declaró ante el juez Peinado que no participó en el nombramiento de la asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ni fue su jefe, aunque aseguró que dicha contratación se realizó conforme a la ley.

Según fuentes presentes en la sala, el ministro afirmó que "desconoce" de quién procedió el nombramiento de Cristina Álvarez, y sostuvo que "es normal" que la esposa del presidente, "como siempre ha ocurrido", cuente con una asistente de libre designación, ya que -según dijo- la normativa permite designar y cesar este tipo de cargos.

El ministro, que respondió "con detalle" a todas las preguntas y aportó toda la información requerida, insistió en que no fue jefe de Cristina Álvarez ni participó en su nombramiento, y que este se realizó conforme a la legalidad vigente, tal y como se ha hecho con anteriores presidentes.

El nombramiento de Álvarez se efectuó en 2018, cuando Bolaños era secretario general de la Presidencia del Gobierno. Su citación como testigo se produce después de que ella y quien propuso su nombramiento -el exvicesecretario de Presidencia, Alfredo González- lo mencionaran durante sus declaraciones ante el juez. Esta última declaración fue mostrada esta mañana al ministro por el propio magistrado.