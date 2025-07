Cerdán rechaza cualquier tipo de pacto y defenderá su inocencia desde prisión el tiempo que haga falta: "No quiero salir por la puerta falsa"

Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, defiende su inocencia y se considera una víctima, similar al caso de Demetrio Madrid. A pesar de la importante comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, Cerdán opta por no ver televisión en Soto del Real, donde permanece para demostrar su inocencia. Su defensa, liderada por Benet Salellas y el recién incorporado Jacobo Teijelo, no busca nulidades para su absolución, ya que Cerdán insiste en no querer "salir por la puerta falsa" de prisión. Se encuentra fuerte, dedicándose a su club de lectura y partidas de mus, evitando programas donde se le insulte.