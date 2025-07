Cerdán ya no es del PSOE: Moncloa insiste, es un asunto judicial… y creen "que pueden seguir gobernando"

¿Por qué es importante? Parece que el Gobierno se ha instalado en dos mensajes para responder por la entrada en prisión de Santos Cerdán. "Es el tiempo de la justicia" y "esto no es la Gürtel", argumentan para asegurar que el Ejecutivo de Sánchez llegará a 2027 y que no existe financiación ilegal del PSOE.

En medio de la conmoción por el ingreso de Santos Cerdán en prisión, el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez mantienen la calma y aseguran que la situación es un asunto judicial, no político. Sánchez y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, han reiterado que el partido actuó con contundencia y que ahora es el turno de la justicia. Desde Moncloa, se insiste en que no hay indicios de financiación irregular y que el presidente seguirá gobernando hasta 2027, confiando en el apoyo de sus socios. A pesar de las acusaciones, el Gobierno defiende la transparencia de las cuentas del PSOE, respaldadas por auditorías y el Tribunal de Cuentas.

Cuando solo han pasado 27 horas desde que Santos Cerdán entrara por la puerta del Centro Penitenciario de Soto del Real, al partido y al Gobierno parece que se les puede aplicar aquello de "aquí no ha pasado nada". Porque mientras que el que fuera número tres del PSOE, duerme en prisión, Pedro Sánchez está con absoluta normalidad en Sevilla, en la Cumbre de la ONU. Allí, se le ha visto sin hacer ni un solo gesto, ni una mirada. Nada que traslade la impresión de que su partido está atravesando un verdadero shock. Nada que pueda hacer pensar a los españoles que piensa cambiar sus planes.

Porque esa es, este lunes, la idea a la que se agarra el Gobierno: la entrada de Cerdán en la cárcel es decepcionante, es dolorosa. Pero una vez expulsado Cerdán del PSOE, este un asunto judicial y no político. Quizás, por ello, Sánchez y la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, han mandado exactamente el mismo mensaje, con solo 24 horas de diferencia. En definitiva, ambos han dado una respuesta de argumentario.

Este es el discurso idéntico de Sánchez y Alegría al ser preguntados por Santos Cerdán. "El Partido Socialista actuó de forma contundente desde el primer momento y, ahora, es momento de la justicia. Es la justicia la que tiene que dirimir cuáles son las responsabilidades", decía Pedro Sánchez. "Actuamos con contundencia en cuanto se abrió ese secreto de sumario. Es el momento de la justicia y que sea, por supuesto, la justicia la que dirima las consecuencias que vea oportunas", ha parafraseado Pilar Alegría.

Sánchez se ve gobernando hasta 2027

El presidente del gobierno de España Pedro Sánchez durante su intervención en la Cumbre de la ONU de Sevilla

Y todo esto, mientras desde Moncloa, tal y como han contado a laSexta, siguen creyendo en que sí pueden seguir gobernando. Incluso hasta agotar la legislatura.

Es más, aseguran que contra viento y marea Sánchez va a seguir gobernando hasta el año 2027. Dicen fuentes del Ejecutivo que son muy conscientes del problema que tienen encima, pero que "la solución no pasa por tirar la toalla", por lo que no va a haber un adelanto electoral.

Reconocen que lo que ha ocurrido es "muy grave", pero que eso no justifica la dimisión del presidente del Gobierno. Primero, porque reiteran que no hay financiación ilegal en el PSOE. "Esto no es Gürtel", dicen a laSexta con contundencia. Además, la segunda razón por la que desde Moncloa no ven necesario un adelanto de las elecciones se basa en que, en su opinión, Sánchez sigue contando con el apoyo de sus socios de investidura y Gobierno.

El Gobierno niega indicios de financiación irregular

La ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría

El ingreso de Santos Cerdán en prisión ha sido un duro golpe para el Gobierno, sobre todo porque ahora, como consecuencia, tienen que negar una y otra vez que exista "ningún indicio" de que el PSOE se beneficiara de las presuntas adjudicaciones amañadas. Así lo ha defendido Pilar Alegría, tras el Consejo de Ministros de este martes, pero también después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente apuntara que existen "más personas, físicas o jurídicas" que "pudieran haberse lucrado" de la presunta trama corrupta. No solo José Luis Ábalos, Koldo García y el propio Cerdán.

A preguntas de la prensa, la ministra portavoz ha evitado valorar la declaración judicial del secretario de Organización de su partido o su "estrategia de defensa". A la pregunta directa de si el PSOE podría estar entre los beneficiados por las presuntas actividades ilícitas de Cerdán, Ábalos y Koldo, como sugiere el juez, Alegría ha defendido que "desde el año 2010" y "sin estar obligado por ley" el partido "viene haciendo distintas auditorías". Sin olvidar que presentar sus números ante el Tribunal de Cuentas y la auditoría adicional anunciada por Sánchezpara "hacer un tercer chequeo a las cuentas" tras la imputación de su secretario de Organización.

"Hasta ahora, que conocemos lo que nos ha detallado la realidad de la auditoría y también del Tribunal de Cuentas, es que las cuentas del PSOE dan reflejo fiel de las cuentas", ha continuado la titular de Educación. "Tanto el Tribunal de Cuentas ha determinado que esas cuentas no tienen ninguna tacha, por tanto, están certificadas. Y a partir de ahí, vamos a hacer una segunda auditoría para conseguir ese tercer chequeo", ha insistido. "Por tanto, no. No hay ningún indicio que apunte hacia esa dirección", ha asegurado.

Aunque el magistrado Puente apuntaba en su auto la hipótesis de que la trama podría ir más allá del triángulo formado por Koldo, Cerdán y Ábalos, una idea que también deslizó el fiscal jefe Anticorrupción durante su intervención en la vistilla de medidas cautelares de este lunes. Y es que el dinero todavía no se ha localizado y la parte que se habrían repartido no supera el millón de euros, por lo que se abre la posibilidad de que hubiera terceros beneficiados, ya sean individuos o personas jurídicas, como son las empresas y los partidos políticos.