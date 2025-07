El Gobierno niega que haya indicios de financiación irregular del PSOE y tacha de "desgarradora" la imagen de Cerdán en prisión

El ingreso de Santos Cerdán en prisión ha sido un duro golpe para el Gobierno, que sin embargo insiste en que agotará la legislatura y niega que exista "ningún indicio" de que el PSOE se beneficiara de las presuntas adjudicaciones amañadas. Así lo ha defendido Pilar Alegría tras el Consejo de Ministros de este martes, después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente apuntara que "más personas, físicas o jurídicas", además de José Luis Ábalos, Koldo García y el propio Cerdán "pudieran haberse lucrado".

A preguntas de la prensa, la ministra portavoz ha evitado valorar la declaración judicial de la víspera del hasta hace poco secretario de Organización de su partido o su "estrategia de defensa", pero ha sostenido que el PSOE actuó "con contundencia en cuanto se abrió ese secreto de sumario" y conocieron unos "primeros indicios", que, ha reconocido, son "muy serios".

Así, ha parafraseado a Pedro Sánchez, que el lunes aseveró que "es el momento de la Justicia". "Máxima colaboración, como siempre hemos trasladado, y que sea, por supuesto, la Justicia la que dirima las consecuencias que crea oportunas", ha añadido Alegría.

A la pregunta directa de si el PSOE podría estar entre los beneficiados por las presuntas actividades ilícitas de Cerdán, Ábalos y Koldo, como sugiere el juez, Alegría ha defendido que "desde el año 2010" y "sin estar obligado por ley" el partido "viene haciendo distintas auditorías", además de presentar sus números ante el Tribunal de Cuentas. Además, ha recordado que, tras estallar el escándalo por la implicación de Cerdán, Sánchez anunció una auditoría adicional para "hacer un tercer chequeo a las cuentas".

"Hasta ahora, que conocemos lo que nos ha detallado la realidad de la auditoría y también del Tribunal de Cuentas, es que las cuentas del PSOE dan reflejo fiel de las cuentas", ha continuado la titular de Educación. "Tanto el Tribunal de Cuentas ha determinado que esas cuentas no tienen ninguna tacha, por tanto están certificadas, y a partir de ahí vamos a hacer una segunda auditoría para conseguir ese tercer chequeo", ha insistido. "Por tanto no, no hay ningún indicio que apunte hacia esa dirección", ha asegurado.

El magistrado Puente apuntaba en su auto la hipótesis de que la trama podría ir más allá de Koldo, Cerdán y Ábalos, una idea que también deslizó el fiscal jefe Anticorrupción durante su intervención en la vistilla de medidas cautelares de este lunes. Y es que el dinero todavía no se ha localizado y la parte que se habrían repartido no supera el millón de euros, por lo que se abre la posibilidad de que que hubiera terceros beneficiados, ya sean individuos o personas jurídicas, como son las empresas y los partidos políticos.

Por otra parte, durante su comparecencia, la portavoz del Ejecutivo también ha reconocido que "ver entrar ayer en la cárcel al señor Santos Cerdán es una imagen tan desgarradora como decepcionante". "Aun siendo conscientes de que esta imagen era posible consecuencia de unos hechos absolutamente bochornosos, absolutamente terribles, no deja de ser una imagen profundamente decepcionante y dolorosa", ha añadido Alegría, que ha pedido "perdón a la ciudadanía" por dar "confianza a una persona que no merecía".