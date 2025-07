El ingreso en prisión de Cerdán paraliza a Moncloa a la espera del Comité Federal del PSOE y de más informes de la UCO

La entrada de Santos Cerdán en la prisión de Soto del Real ha causado conmoción en el PSOE, generando nerviosismo y preocupación en el partido. A pocos días del Comité Federal, Pedro Sánchez se mantiene firme en su estrategia, aunque enfrenta presiones internas para tomar medidas drásticas. Algunos piden un congreso extraordinario, pero Sánchez no considera viable esta opción, ya que podría debilitar su imagen. En el Comité, se espera que anuncie cambios en la Ejecutiva y más controles internos. El caso Koldo, que implica a Cerdán, es visto como dañino para el partido, aunque se insiste en que no afecta a la financiación del PSOE. El juez Puente, que valida los audios de Koldo García, investiga posibles implicaciones financieras y patrimoniales de Cerdán, lo que podría agravar la crisis en el partido.

La imagen de Santos Cerdán ingresando este lunes en al prisión de Soto del Real dejaba en shock al PSOE. Hoy, un día después, y a falta de cuatro días para la celebración del Comité Federal del partido, Moncloa sigue paralizada.

Los socialistas quieren resistir y Sánchez no está dispuesto a modificar su hoja de ruta. Pero hay un nivel de preocupación alto y mucho nerviosismo en las filas del partido socialista. Todos son conscientes ahora mismo de que la situación es muy grave. Una parte del partido pide a Sánchez adoptar medidas drásticas en ese Comité Federal del próximo 5 de julio y no solo medidas estéticas.

Incluso hay voces en el PSOE que están pidiendo la celebración de un congreso extraordinario, pero fuentes socialistas confirman a laSexta que ahora mismo el presidente no está en ese escenario. Las mismas fuentes se preguntan además de qué serviría una cita de este tipo además de para debilitar la imagen del presidente.

Ahora mismo, la mirada está puesta ya en ese Comité Federal del sábado en el que según ha podido saber laSexta Sánchez va a anunciar la remodelación de su Ejecutiva y más controles internos en el partido.

Mientras tanto, la consigna es mantener la calma y desvincularse de los implicados en el caso Koldo. Un ejemplo llamativo fueron las palabras este lunes de la vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero. Esta cuestión atañe a "una persona que no tiene que ver con el Partido Socialista" y "lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue hasta el final para ser capaz de averiguar todo lo que ha ocurrido en torno a este caso", decía Montero.

La socialista no llegaba a utilizar el famoso "ese señor del que usted me habla" con el que Mariano Rajoy se refería al extesorero del PP, Luis Bárcenas, pero sí evitaba ya nombrar al que hasta hace unos días calificaba como "amigo personal".

El PSOE reconoce que esta imagen es "dolorosa y dañina" para su proyecto político, aunque la dirección socialista admite que el daño era irreversible desde que salió a la luz el informe de la UCO que señalaba a Santos Cerdán como pieza clave en la trama Koldo.

No obstante, pese a que esta decisión del juez Puente afecta directamente a uno de los hombres de máxima confianza de Pedro Sánchez, el PSOE niega que los delitos que se imputan a Santos Cerdán tengan relación con la financiación del partido e insiste en que "no es un caso de corrupción del Gobierno".

Pero la sombra de la duda está en el propio auto de prisión de Santos Cerdán y en el camino que puedan tomar los investigadores. Una incógnita que también suma para que el PSOE se mantenga en ese compás de espera.

El juez Leopoldo Puente da total validez a los audios grabados por el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, e incautados por la UCO. No se cree la declaración de Santos Cerdán, que decía no reconocerse en ellos. Y de alguna manera, el juez no descarta que en el futuro las investigaciones puedan afectar a más personas, físicas o jurídicas.

El juez hace un cálculo y dice que si estuviéramos hablando de un muy contenido 1% de las adjudicaciones, las mordidas ascenderían a 5 millones de euros. Así, las cuentas no le salen. En esos audios se habría registrado el reparto de 620.000 euros entre Koldo y Ábalos y también que estarían pendientes de cobrar otros 450.000 euros.

La pregunta para la UCO y para el juez es dónde estarían esos 4 millones de euros restantes. Y así, se centran en la investigación patrimonial a Santos Cerdán y por ello, no descartan que haya terceras personas o bien físicas o bien jurídicas que podrían haberse repartido esas mordidas.

Unas investigaciones que podrían ahondar en la crisis abierta en el PSOE.