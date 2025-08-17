Feijóo defiende la prohibición del burka y el niqab en espacios públicos

¿Qué ha dicho? "Toda aquella vestimenta que atente contra la dignidad de la mujer o contra la seguridad en espacios públicos debe de ser prohibida en nuestro país", ha declarado el líder del PP.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, apuesta por "prohibir" el burka y el niqab --que solo deja ver los ojos-- en espacios públicos, pero ha rechazado que eso deba ocurrir con el velo que usan las mujeres musulmanas para cubrirse la cabeza y el cuello (conocido como hiyab).

"Toda aquella vestimenta que atente contra la dignidad de la mujer o contra la seguridad en espacios públicos debe de ser prohibida en nuestro país", ha declarado Feijóo, quien considera que esto sucede con el burka y el niqab, por lo que ha expresado que en su partido son "partidarios de prohibirlo".

En España, no hay una prohibición sobre el burka o niqab en espacios públicos, como sí ocurre en otros países europeos, como en Francia, que fue el primero en prohibir en 2010 el velo integral en calles, transportes o parques, un paso que también secundaron después Bélgica o Austria. Además, en Países Bajos, Alemania o Italia hay también algunas limitaciones sobre el uso del velo integral.

Ya el pasado mes de mayo, Junts se posicionó en contra del burka y el niqab, y también en contra del uso de cualquier tipo de velo por parte de menores en espacios públicos de formación obligatoria, ya sea en las escuelas, como en actividades extraescolares y extradeportivas, en línea con la propuesta de Aliança Catalana.

Por su parte, Vox registró en junio en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a prohibir el uso del velo islámico, así como cualquier otro atuendo o vestimenta islámica en todos los espacios públicos, incluyendo escuelas, universidades, hospitales, instalaciones deportivas y parques infantiles. Además, la formación de Santiago Abascal avanzó que llevará esta misma iniciativa a los Parlamentos autonómicos.

Feijóo: "El velo no atenta contra la dignidad de la mujer"

Al ser preguntado por el rechazo de Vox al velo islámico, y por si el PP apoyará esa iniciativa cuando se vote en el Congreso, Feijóo ha señalado que su partido está en contra de "cualquier cuestión que afecte a la dignidad de la mujer y a la seguridad en las calles". "Nuestro posicionamiento en espacios públicos es prohibir el burka y el niqab, y el velo sí se puede utilizar porque no atenta contra la dignidad de la mujer ni atenta contra la seguridad en los espacios públicos", ha defendido Feijóo.

En este sentido, el líder de la oposición cree que hay que "regular qué vestimentas afectan a la dignidad de la mujer o a la seguridad". "Y entendemos que hay vestimentas que sí lo hacen y otras que no. ¿Por qué vamos a prohibir el velo?", se ha preguntado, tras lo que ha insistido en que el velo no afecta "ni a la dignidad de la mujer ni a la seguridad en los espacios públicos" y, por tanto, el PP es "partidario de seguir permitiéndolo con normalidad".

Defiende que en Jumilla "no se ha vetado ninguna religión"

Tras la moción aprobada en Jumilla (Murcia) en la que se insta a prohibir en instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas, como las celebraciones musulmanas que ha acogido en el pasado, Feijóo ha afirmado que en Jumilla "no se ha vetado a ninguna religión", sino que un gobierno municipal ha ejercido "su competencia para decidir que en las instalaciones deportivas se ejerce exclusivamente el deporte". "Y esto afecta a la religión musulmana y a la religión católica. ¿Cuál es la discriminación? ¿Por qué se rasga las vestiduras el Gobierno de España porque se prohíbe en las instalaciones deportivas a ejercer el culto a cualquier religión en España?", ha manifestado.

Además, ha destacado que la propuesta inicial de Vox en Jumilla "no tiene nada que ver con esto" porque "empezaba prohibiendo las celebraciones de los sacrificios del Cordero, un rito musulmán". "Nosotros no hemos prohibido eso. El rito del Cordero tendrá que hacerse de acuerdo con las normas de salud pública españolas", ha declarado, a lo que ha añadido que España es un "Estado aconfesional" y "hay libertad de culto".

De esta forma, el líder de la oposición ha insistido en que "los ritos de todas las confesiones y de todas las religiones en España se han de hacer de acuerdo con las leyes españolas". "Me sorprende mucho que un partido como Vox, que plantea cumplir y hace cumplir la Constitución, quiera incumplirla de forma reiterada en lo que se refiere a la libertad de culto", ha dicho, al tiempo que ha acusado a Vox de buscar con estos temas "confrontación" para conseguir "rentabilidad política electoral, con independencia de la convivencia del país".

Así, Feijóo ha reiterado que en España "hay libertad religiosa". "Somos perfectamente conscientes de nuestras profundas raíces occidentales, nuestras profundas raíces cristianas, y que la religión mayoritaria en nuestro país es la religión católica, pero también somos perfectamente conscientes de que nuestra Constitución posibilita la libertad de culto en el país", ha subrayado, al tiempo que ha expresado que "ni el cinismo hipócrita de la izquierda ni el trazo grueso de Vox pueden afectar al Estado de Derecho", y ha garantizado que el PP va a garantizar la libertad religiosa, si bien ha defendido que "se tiene que ejercer de acuerdo con las leyes españolas.

"Y si la fiesta del Cordero es una fiesta musulmana, ha de celebrarse de acuerdo con las leyes españolas y en los lugares que indiquen las autoridades municipales o autonómicas en función de sus competencias", ha manifestado.

"Este Gobierno parece que protege más a los musulmanes que a los católicos"

Por último, Feijóo ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez "parece que protege más a los musulmanes que a los católicos". "Este Gobierno es anticlerical cuando se trata de la Iglesia católica, y muy tolerante cuando se trata de otros cultos y de otras religiones. Es un Gobierno cínico que utiliza la inmigración, que utiliza la religión con fines partidistas. Y yo me niego a esto", ha declarado.

Dicho esto, ha recalcado que también le "sorprende mucho" que el presidente de Vox "haya utilizado la misma descalificación contra los obispos y la Iglesia católica que utiliza la izquierda radical y el Gobierno".