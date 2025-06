Gonzalo Miró: "El adelanto electoral tiene que ser la última de las opciones" de Sánchez

Adelanto electoral. Este es el concepto que sobrevuela, cada vez más, sobre la figura de Pedro Sánchez y su Ejecutivo. Sobre todo, desde que se conociera el nuevo informe de la UCO que señala a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, como el supuesto cabecilla de una trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas. Junto a él, el exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García.

Tanto el PP, en voz de su líder, Alberto Núñez Feijóo; como algunas figuras históricas del propio PSOE, como es el caso de Emiliano García-Page, no han cesado de pedir que Pedro Sánchez asuma responsabilidades y anuncie un adelanto electoral.

Bajo este contesto, este jueves analizamos en Más Vale Tarde la necesidad o no de que el presidente del Gobierno ponga sobre la mesa la convocatoria de elecciones anticipadas.

"El adelanto electoral tiene que ser la última de las opciones" de Pedro Sánchez. Esta es la opinión del colaborador Gonzalo Miró que, por otra parte, asegura sí estar de acuerdo con el socialista Page en un asunto. Que "no se sabe hasta dónde va a llegar la hemorragia, porque ni el propio partido lo sabe". Un asunto que ha comentado Emiliano Garcia Page este jueves en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Gonzalo Miró considera que, "según vayan saliendo las informaciones, iremos viendo si pueden salvar la situación o no". Pero también entiende que si en estos momentos, con todo lo que sobrevuela al PSOE, Sánchez convoca elecciones y siguen saliendo nuevas informaciones "en plena campaña electoral", para Miró, "las opciones de victoria son escasas. Eso sí, considera que "los que no apoyaban ya antes a Sánchez, ahora, dadas las circunstancias, tampoco lo van a hacer". Y para el colaborador esto no puede sorprender a nadie.