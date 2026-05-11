Las palabras de Javier Padilla a Rosa Dávila: "Yo estoy pensado qué hacer para resolver esta operación, mientras ella piensa qué decir para enturbiarla"

Los detalles El secretario de Estado de Sanidad defende la gestión del operativo sanitario del barco con casos de hantavirus frente a las críticas de Rosa Dávila y reivindica que todas las decisiones adoptadas se han basado "en el mejor conocimiento científico disponible".

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha conversado con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo para abordar las últimas novedades sobre la gestión del desembarco de los pasajeros del barco en el que se detectó un brote de hantavirus, una operación que se ha completado con éxito. Durante la entrevista también ha respondido a las críticas surgidas en torno al operativo, especialmente las realizadas por la presidenta del Cabildo de Tenerife Rosa Dávila, muy dura con la actuación del Gobierno central y con el dispositivo desplegado, al que acusó de prolongarse con fines mediáticos y de no haber realizado PCR en el barco.

"Yo hoy me he levantado pensando qué tenía que hacer para resolver esta operación. Y ella se ha levantado pensando dónde tenía que ir para intentar enturbiarla", ha afirmado Padilla.

El secretario de Estado ha defendido además la coordinación técnica mantenida durante toda la semana con distintas autoridades del Gobierno de Canarias: "Mientras conseguíamos trabajar de manera muy cercana con el portavoz, con diferentes consejeros, con el viceconsejero y con personal técnico del Gobierno canario, ha habido otro nivel que ha decidido que su lugar de comunicación era distinto".

Padilla ha reivindicado también la coherencia institucional en la gestión de emergencias: "Yo digo exactamente lo mismo en una reunión técnica que cuando salgo en medios de comunicación, y creo que ese es un elemento fundamental de la comunicación pública en situaciones de emergencia".

Sobre la polémica en torno a las PCR, ha explicado que las pruebas diagnósticas del hantavirus "no son una PCR normal y corriente", ya que las distintas variantes del virus son especialmente complejas. Ha recordado además que en España estas pruebas solo se realizan en el Centro Nacional de Microbiología y aseguró que no existía indicación epidemiológica para hacerlas de forma masiva a todos los pasajeros.

"El epidemiólogo del Centro Europeo de Control de Enfermedades que se subió al barco en Cabo Verde estratificó a los pasajeros según el riesgo de contagio. Se hicieron PCR únicamente a los pacientes de muy alto riesgo y todas fueron negativas", ha detallado. En el caso de los ciudadanos españoles, ha añadido, ninguno se encontraba dentro de ese grupo de mayor exposición.

Padilla ha criticado asimismo la contradicción, a su juicio, en algunas de las demandas planteadas desde Canarias: "Es paradójico que quien no quería que el barco permaneciera mucho tiempo aquí ahora pida medidas que habrían obligado a prolongar aún más su estancia".

El responsable sanitario insistió en que todas las decisiones adoptadas "han estado basadas en el mejor conocimiento científico disponible" y defendió tanto el rigor técnico como la ejecución del operativo.

Los nuevos positivos detectados: una pasajera francesa y un caso en EEUU

Respecto a los contagios detectados tras el desembarco, hizo referencia a la pasajera francesa que dio positivo al llegar a su país y al caso de un ciudadano estadounidense en Omaha, Nebraska, con un "positivo débil". "Eso entra dentro de lo posible; precisamente por eso se establecieron cuarentenas y medidas de seguridad durante todo el proceso", ha señalado.

Sobre el caso francés, ha detallado que la pasajera comenzó con fiebre durante el trayecto aéreo, pese a que previamente no había presentado síntomas en el barco. Según explicó, esta situación servirá para reevaluar continuamente los protocolos de cuarentena y vigilancia epidemiológica.

"Ahora lo importante es observar cómo evolucionan los pasajeros y tripulantes una vez separados y comprobar si aparecen nuevos casos para determinar si ha habido contactos estrechos relevantes en las horas previas", ha indicado. Padilla reiteró además que la cuarentena deberá mantenerse durante 42 días, el periodo máximo de incubación considerado razonable para el hantavirus.

El impacto psicológico de los pasajeros

En relación con los 14 españoles que permanecen en cuarentena en el Hospital Gómez Ulla, ha explicado que todos se encuentran bien y sin síntomas. "Ya se les ha realizado una PCR y esperamos los resultados a lo largo del día. Si son negativas y siguen sin síntomas, se repetirá otra prueba dentro de siete días", ha manifestado.

También quiso poner el foco en el impacto psicológico de la situación sobre los afectados: "Hay que entender que debe de ser un choque enorme. Estaban disfrutando de un crucero y ahora se encuentran aislados en habitaciones de hospital tras un operativo gigantesco que ha implicado a 23 países". Por ello, explicó que se ha activado una colaboración entre el Comisionado de Salud Mental y los equipos de Psicología y Psiquiatría del Hospital Gómez Ulla para garantizar el bienestar emocional de los pasajeros.

Por último, Padilla descartó que exista actualmente alguna búsqueda activa de posibles contactos en España relacionados con el brote: "En absoluto. Ahora mismo no tenemos constancia de que haya ningún cabo suelto a ese respecto".

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