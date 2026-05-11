Las ratas nadadoras de Clavijo inundan las redes sociales: Las ratas nadadoras de Clavijo inundan las redes sociales: los mejores memes de la polémica por el brote hantavirus

El contexto El presidente canario mostró a la ministra de Sanidad su preocupación porque los roedores que pudiera haber en el barco llegasen a tierra firme recorriendo el alrededor de 200 metros de agua que había de distancia.

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha criticado al Gobierno por ridiculizar sus preocupaciones sobre la llegada de ratas a tierra firme, tras una conversación privada con la ministra que se hizo pública. En redes sociales, la teoría de Clavijo ha inspirado numerosos memes, donde se muestra a los roedores como superhéroes, atletas o incluso en actividades acuáticas. Sin embargo, expertos consideran improbable que estos animales puedan nadar largas distancias. El periodista Mario Viciosa explicó que, según una investigadora, los ratones colilargos apenas nadan unos metros en inundaciones antes de ahogarse. A pesar de ello, Clavijo y las ratas han sido objeto de humor en internet.

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha acusado al Gobierno de llevar sus peticiones de información sobre las ratas y la posibilidad de que llegaran a tierra firme al meme. "Han intentado ridiculizarlo, han querido a lo absurdo porque era una conversación privada con la ministra. Ella negaba que los roedores pudieran nadar y yo le mande una captura de una conversación privada que ella a tenido a bien hacer pública", ha afirmado este lunes el mandatario canario.

Y la realidad es que las redes sociales se han inundado de memes tirando de imaginación con la teoría de Clavijo. Algunos han convertido a los roedores en los auténticos Vengadores de Marvel, en competidores de un triatlón en el Puerto de Granadilla o incluso en miembros del equipo de ratación sincronizada de los Juegos Olímpicos.

Contenido creado con inteligencia artificial para, prácticamente, burlarse de la idea que sostenía el presidente canario. Hemos visto roedores lanzándose al agua en un campeonato de salto, tirándose aparentemente tranquilas e incluso preparadas con todo tipo de accesorios para disfrutar de un día a pie de playa.

Porque la realidad es que, según los expertos, es prácticamente improbable que este tipo de roedores llegue nadando. "Yo estuve hablando esta semana con la mayor investigadora del ratón colilargo. Ella me decía 'mira, en mi equipo alguna vez hemos visto un ratón colilargo nadar en época de inundaciones apenas unos metros. Y al final, a lo mejor, se ahoga", ha afirmado el periodista Mario Viciosa en Al Rojo Vivo.

De ahí que las redes se hayan llenado de estos memes con los roedores. Aunque también Clavijo ha sido protagonista. Por ver, hemos visto incluso a un presidente canario atacado en cuestión de segundos por una rata enorme o ratas que colonizan Granadilla ondeando la bandera canaria.

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