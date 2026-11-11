Carrera responde a Jon Echeverría: "Va a entrar en el Congreso con la experiencia laboral de mi prima pequeña y tiene las narices de reírse de los trabajadores”

Fernando Carrera, presidente del PSC en Badalona, estalla en Más Vale Tarde tras oír al candidato del PP Jon Echeverría cargar contra los sindicatos y defender un vídeo del PP en el que se les ridiculiza: "Es una falta de ética, una sinvergonzonería".

Hoy en Más Vale Tarde, Jon Echeverría, candidato del PP por Gipuzkoa, cargaba duramente contra los sindicatos por la huelga general, a los que acusaba de estar "untados de dinero público" por el Gobierno e incluso celebraba el vídeo publicado por su partido en redes sociales en el que una persona repartía gambas entre los sindicalistas.

Una actitud que indigna a Fernando Carrera, presidente del PSC en Badalona, que considera que "Jon es al esfuerzo laboral lo que un koala a una maratón, un concepto que desafía la física".

"Me fascina escuchar a gente como este chaval, hablando de los trabajadores, ridiculizando a los sindicatos", comenta Carrera, que afirma rotundo que el PP no le va a dejar "nada" a Vox: "Los postulados de esta gente son peores ya que los de Vox, es una auténtica barbaridad".

"Tenemos a un chaval que no ha peleado por nada en la vida, que va a entrar en el Congreso de los Diputados con la misma experiencia laboral que mi prima pequeña y tiene las narices de hacer vídeos riéndose de los trabajadores que llevan toda la vida currando por el sueldo mínimo interprofesional. Es una falta de ética, una sinvergonzonería", sentencia.

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