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Huelga general

Afra Blanco responde al vídeo de NNGG repartiendo gambas a los manifestantes: "Que renuncien a todo lo conquistado y regresen a lo que hizo el PP cuando nos jodió la vida"

El contexto Las juventudes del PP han publicado un vídeo repartiendo gambas a quienes han asistido a la protesta por el derecho a la vivienda en Madrid.

AFRA GAMBAS PP
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Este miércoles, miles de personas han salido a las calles para protestar por el derecho a la vivienda durante la jornada de huelga general. Ante esta situación, las Nuevas Generaciones del PP de Madrid han acudido a la manifestación para grabar un vídeo en el que se ve a un militante 'popular' repartiendo gamas a los manifestantes.

Afra Blanco ha respondido asegurando que no le hace "ni puñetera gracia" la mofa del PP hacia quienes protestan por el derecho a la vivienda.

"Que los de NNGG renuncien a todo lo conquistado por las gambas, que renuncien a sus jornadas laborales, a sus vacaciones pagadas, a esa reforma laboral que ha incorporado al mercado de trabajo en estabilidad de condiciones a tantos y tantos jóvenes", pide la sindicalista a los representantes de las juventudes del PP.

"Que renuncien a todo y regresen a lo que su Partido Popular hizo y nos jodió la vida a tantísimos jóvenes", añade Afra Blanco desde la manifestación que ha tenido lugar en el centro de Madrid.

La colaboradora de Más Vale Tarde critica "que un partido que quiere gobernar España se dedique a insultar, a minusvalorar y a atacar el derecho de huelga, derecho constitucional de los trabajadores y trabajadoras e insultar regalando gambas a trabajadores y trabajadoras que ejercen en absoluta libertad su derecho a huelga". "Dice más de ellos que de nosotros", concluye Afra Blanco.

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