Iñaki López, ante los disturbios en Barcelona durante la huelga general: "Estos no son sindicalistas, son saqueadores"

Iñaki López reacciona a los primeros disturbios que se registraban en Barcelona al término de la manifestación por la huelga general, cuando un grupo de encapuchados empezaba a destrozar escaparates para saquear algunas tiendas.

Al término de la manifestación por la huelga general, en Barcelona se registraban los primeros disturbios protagonizados por un grupo de jóvenes que han empezado a destrozar a escaparates e intentar saquear algunas tiendas.

Vestidos de negro y encapuchados, este grupo se infiltraba entre los manifestantes y arrancaba los tableros que protegían los escaparates, para después arremeter contra las cristaleras y asaltar los comercios.

"A río revuelto, ganancia de pescadores", comenta Juan Fernández-Miranda, que asegura que "ya veníamos advertidos de estos movimientos juveniles y ante la posibilidad de reventar la manifestación no iban a perder las ocasión".

"Estos no son sindicalistas, son saqueadores que han aprovechado el tumulto para robar", afirma Iñaki López mientras los Mossos d'Esquadra intentan controlar la situación en las calles.

Pilar Velasco recuerda que estos "asaltantes y vándalos no tienen nada que ver con la huelga y las manifestaciones": "Hoy es el día de los trabajadores, de las organizaciones sindicales y esta imagen ni siquiera mancha", señala.

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