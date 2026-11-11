UGT y CCOO califican de "éxito rotundo" las manifestaciones de la huelga general

Los detalles Unai Sordo y Pepe Álvarez, líderes de CCOO y UGT, respectivamente, afirman que esta huelga muestra "una demanda de la sociedad española sobre la vivienda, española y los servicios públicos"

UGT y CCOO califican de "éxito rotundo" la huelga general del 11 de noviembre por el derecho a la vivienda. Unai Sordo, líder de CCOO, destaca la relevancia del paro laboral y el éxito de las manifestaciones, reflejando demandas sobre vivienda, salarios y servicios públicos. Pepe Álvarez, de UGT, solicita que las administraciones construyan vivienda protegida para frenar el alza de los alquileres y pide un pacto de estado. Los sindicatos denuncian excesos policiales, afirmando uso indebido de gas pimienta. Sordo y Álvarez critican un vídeo de Nuevas Generaciones del PP, llamando a la reflexión sobre la sensibilidad hacia los jóvenes españoles.

Un "éxito rotundo". Así catalogan UGT y CCOO, los sindicatos convocantes de la huelga general de este 11 de noviembre por el derecho a la vivienda, el seguimiento que tanto los paros como las manifestaciones han tenido a lo largo de la jornada.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, asegura en Más Vale Tarde que "el paro laboral ha sido relevante y las manifestaciones han sido un éxito rotundo, apoteósico". "Refleja una demanda de la sociedad española sobre la vivienda, los salarios y los servicios públicos", añade el líder de CCOO en declaraciones a Más Vale Tarde desde la cabecera de la manifestación que ha tenido lugar este miércoles en el centro de Madrid.

Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, expone que "hemos convocado esta huelga y estas manifestaciones para pedir que las administraciones publicas se pongan en marcha para construir vivienda protegida y evitar que los alquileres sigan subiendo".

"Queremos un pacto de estado que englobe a todas las administraciones", reclama Álvarez en materia de vivienda, pidiendo de esa forma que se utilice la vivienda social para revertir el incremento exponencial de los alquileres durante la última década.

Los sindicatos denuncian excesos policiales

A lo largo de la jornada, UGT, CCOO y el Sindicato de Inquilinas han denunciado que las fuerzas de seguridad se han extralimitado con los manifestantes. Pepe Álvarez asegura en Más Vale Tarde que "la Policía ha intervenido de una forma desaforada, usando gas pimienta". "La ley les obliga a proteger el derecho de huelga", recuerda el líder de UGT.

Unai Sordo responde al PP: "Hay más tontos que ventanas"

Por su parte, Unai Sordo ha respondido al vídeo publicado por las Nuevas Generaciones del Partido Popular en el que se ve a un militante tratando de repartir gambas a los manifestantes en la concentración convocada por CCOO y UGT en Madrid.

"Decía mi abuela que hay más tontos que ventanas, así que no lo voy a comentar, que les den", ha respondido el líder de CCOO.

Pepe Álvarez ha pedido que los dirigentes de las juventudes 'populares' recapaciten tras el polémico vídeo: "A ver si los jóvenes del PP piensan un poco en los jóvenes de España y dejan de decir tonterías".

"Qué vergüenza que las juventudes de un partido tengan tan poca sensibilidad", ha concluido el secretario general de UGT en Más Vale Tarde.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.