Carlos Mazón se plantea dimitir como president anunciando elecciones a la Generalitat

Las consecuencias El presidente tiene la intención de renunciar al cargo, algo con lo que perdería el aforamiento pero podría garantizarse el sueldo como expresident durante 15 años.

Carlos Mazón se está planteando la dimisión. Según ha podido saber laSexta, el president de la Generalitat Valenciana tiene en la mente renunciar y anunciar además una convocatoria electoral en vez de elegir a alguien de forma interina para seguir en el cargo.

Tras un año aferrado al cargo, la dimisión es una opción para Mazón. Para un Mazón que no quiere irse pero que sabe que no tiene muchas más opciones desde el jueves. Tal y como ha contado Ana Pastor en laSexta Noticias, la disyuntiva que se le presenta al president es que si dimite perderá el aforamiento y podría ser llamado a declarar por la jueza de Catarroja en el caso de la DANA, pero también que podría asegurarse los 15 años de sueldo como expresident en caso de que se dé por terminada la legislatura, tal y como dice el Estatut.

Además, y como ha afirmado la periodista, en el PPCV no quieren imposiciones desde Génova. No quieren que la dirección nacional del partido les ponga, o se les imponga, un nombre sobre la mesa para relevar a Mazón. Ese malestar se hizo patente en la reunión de Alicante, en la que estaban presentes todos los presidentes provinciales de la Comunitat y de la que salió el nombre de Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, como persona de consenso para sustituir al aún president.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN