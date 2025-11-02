Loreto Ochando, sobre qué pesa para una posible dimisión de Mazón: "La imagen de Feijóo está cayendo en picado desde el funeral de Estado"

¿Qué ha dicho? La periodista ha apuntado al líder del PP: "Ver la indignación de los valencianos a 350 kilómetros puede ser sencillo, pero en el funeral Feijóo la vio a 20 metros".

"Le queda nada". Así habla Loreto Ochando, periodista de 'El Plural', del futuro político de Carlos Mazón. De esa dimisión del de momento president de la Generalitat Valenciana que, según ha expresado, está "a horas" de ser una realidad. Tras la conversación entre el líder 'popular' valenciano y Alberto Núñez Feijóo, y según fuentes del PP, Mazón tendría que comparecer este lunes 3 de noviembre para explicar en qué ha consistido su reflexión.

En ese sentido, la periodista ha explicado qué es lo que ha cambiado para que todo haya terminado por explotar más de un año después de la DANA del 29 de octubre: "Son un cúmulo de cosas. Ver la indignación de los valencianos a 350 kilómetros puede ser sencillo, pero Feijóo en el funeral la vivió a 20 metros. Vio la indignación de las familias".

"En el PP decían que en las manifestaciones había independentistas, rojos... y ahora el cambio de versión de Pradas en la enésima mentira de Mazón. Luego, el vídeo de Vilaplana", ha comentado Ochando.

Ha apuntado a la figura de Feijóo: "Me dijo un alto cargo del PP que mientras a él no le afecte para unas generales Valencia le da igual. Pero su imagen está cayendo en picado desde el funeral de Estado".

Ochando ha querido diferenciar entre el futuro político de Mazón y el judicial: "Me sabe mal decirlo, pero una cosa es lo político y otra lo penal. Aquí hay un mando único y la imputada es Salomé Pradas. Salvo que haya un vídeo o que Mazón en un renuncio diga que dio órdenes su futuro judicial no es tan negro como el de Pradas".

"Y por eso la magistrada está haciendo una investigación tan minuciosa. Si hay un resquicio para investigar a Mazón se le va a investigar, y por eso le ha invitado hasta en tres ocasiones a que vaya a declarar de manera voluntaria", ha expuesto Ochando para terminar.

