La evolución de la relación de Feijóo con Mazón: de un apoyo incondicional a la frialdad

Alberto Núñez Feijóo mostró un apoyo incondicional a Carlos Mazón tras la DANA que causó la muerte de 229 personas, a pesar de las críticas a la gestión del president. Desde el principio, Feijóo defendió a Mazón, incluso ignorando polémicas como la comida en El Ventorro. Sin embargo, con el paso del tiempo, el respaldo público del líder del PP fue disminuyendo. En junio, Feijóo adoptó un discurso más centrado en la recuperación. En septiembre, la relación se enfrió notablemente, y en un reciente funeral de Estado, apenas intercambiaron un saludo. Feijóo ahora exige explicaciones a Mazón, sugiriendo un posible distanciamiento definitivo.

Alberto Núñez Feijóo ha apoyado sin ningún ápice de duda a Carlos Mazón desde el día después de la fatídica DANA que se cobró la vida de 229 personas aunque la gestión del president estaba puesta en duda desde ese preciso momento. No obstante, en los últimos días la relación, al menos desde el apartado público, ha cambiado a un distanciamiento evidente.

El respaldo del líder nacional del Partido Popular lo verbalizó el gallego desde la primera vez que se vieron después de la tragedia, dos días después del temporal: "Desde el pasado lunes me ha venido informando en tiempo real".

Y mientras la crispación por la gestión de Mazón aumentaba, Feijoo seguía defendiendo la gestión de Mazón "sin duda", declinando indagar en la conocida comida del president en El Ventorro. "No me voy a dedicar a ver los tickets de la comida de ningún dirigente político", decía el pasado diciembre.

Y, con el cambio de año, no hubo alteraciones. En el primer acto de 2025 en el que coincidieron, Feijóo le volvió a regalar su apoyo público: "Querido Carlos, estamos orgullosos de que sigas trabajando".

Seis meses después, en junio, el líder del PP empezó a ser menos explícito con Mazón y abrazó más la línea argumental de la recuperación: "Era el principio de la recuperación y lo habéis cumplido. Habéis hecho un buen trabajo".

Hasta llegar a septiembre, la última vez que les vimos juntos antes del funeral y también cuando todavía Mazón parecía contar con el apoyo del gallego.

No obstante, esta semana la frialdad ha reinado en cuanto a Feijóo y Mazón. Durante el funeral de Estado, públicamente no aparecieron juntos y fuentes 'populares' explicaron que solo coincidieron en un rápido saludo. Además, también ha cambiado el discurso del líder del PP, quien este martes se refería al valenciano como "señor Mazón".

Un señor Mazón al que ahora, un año después, le pide explicaciones cuando más cerca está su salida: "Tendrá que explicar todas y cada una de las preguntas que le hagan en las Cortes Valencianas y en el Senado". Un apoyo que ha mermado ahora que Mazón está acorralado.

