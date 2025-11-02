Giro en la investigación del robo en el Louvre: fue obra de delincuentes comunes, no del crimen organizado

El suceso ha dado la vuelta al mundo y ha provocado un aluvión de

Los detalles Dos de las cinco personas detenidas fueron acusadas formalmente por este delito, mientras que las otras tres quedaron en libertad sin cargos, según anunció la Fiscalía.

El polémico y casi cinematográfico robo del museo del Louvre, en Francia, ha dado un giro de 180º al descubrirse que los presuntos autores de los hechos serían delincuentes comunes, en lugar de profesionales del mundo del crimen organizado, como se creyó en un primer momento.

Así lo ha anunciado la fiscal parisina Laure Beccuau en declaraciones a los medios. El suceso ha dado la vuelta al mundo y ha provocado un aluvión de criticas a la seguridad de las instalaciones, a la que tachan de "insuficiente".

Hace ya dos semanas desde el momento en el que dos hombres aparcaron una furgoneta de mudanzas frente al reputado museo en lo que sería el inicio de uno de los robos del siglo. Tras subir en una grúa hasta el segundo piso, rompieron una ventana y accedieron al museo para abrir una de las vitrinas de la Galería de Apolo.

Los ladrones sustrajeron ocho joyas históricas, algunas de ellas pertenecientes a figuras emblemáticas de la realeza francesa y española. Entre ellas, destacan las que fueron de la emperatriz Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III y tía abuela de la duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart. Tras siete minutos de golpe, huyeron en motos conducidas por dos cómplices.

"No los asociamos con los altos mandos"

"No se trata exactamente de delincuencia común... pero es un tipo de delincuencia que generalmente no asociamos con los altos mandos del crimen organizado", declaró Beccuau.

Dos de las cinco personas detenidas el miércoles por la noche en el marco de esta investigación fueron acusadas formalmente el sábado, mientras que las otras tres quedaron en libertad sin cargos, según anunciaron desde la Fiscalía. Asimismo, se cree que estos vivirían por la zona, "más o menos en Seine-Saint-Denis".

Por su parte, los medios franceses han especulado con que los ladrones eran aficionados ya que dejaron caer la joya más valiosa -la corona de la emperatriz Eugenia, hecha de oro, esmeraldas y diamantes- durante su huida. La investigación sobre este impactante suceso prosigue su curso a la espera de que se conozcan nuevos detalles.

