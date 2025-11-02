Loreto Ochando, sobre el futuro judicial de Mazón: "Si hay un resquicio para investigarle se le investigará"

El contexto Loreto Ochando analiza desde el Palau de la Generalitat el futuro judicial de Carlos Mazón si finalmente presenta su dimisión. La periodista distingue entre las responsabilidades políticas y las penales, y destaca la labor minuciosa de la jueza que investiga la DANA

Desde el Palau de la Generalitat, en Valencia, la periodista Loreto Ochando analiza el futuro judicial de Carlos Mazón en caso de que el presidente decida presentar su dimisión.

"Una cosa es el futuro político, o sea las responsabilidades políticas, y otra son las responsabilidades penales", comenta la periodista.

"Lo que dice la Ley Autonómica es que existe un mando único, por lo tanto, la imputada, como bien está hasta ahora, es la exconsejera Salomé Pradas", explica Ochando. Añade que lo seguirá siendo hasta que, en un hipotético caso, "Carlos Mazón en un renuncio diga que dio órdenes".

Hasta ese momento, "el futuro judicial de Carlos Mazón no es tan negro como puede ser el de Salomé Pradas". Asimismo, Ochando aplaude el trabajo de la jueza de Catarroja: "La magistrada está haciendo una instrucción tan sumamente minuciosa porque si hay un resquicio para investigarle, se le investigará".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.