Cargas contra unos y pasividad contra otros: las distintas actuaciones policiales según quién se manifieste

El contexto La huelga indefinida por la educación pública en la Comunidad de Madrid ha arrancado este miércoles con cargas policiales contra los estudiantes que estaban realizando un piquete informativo en la Universidad Complutense.

La huelga indefinida por la educación pública en la Comunidad de Madrid comenzó con cargas policiales contra estudiantes en la Universidad Complutense. Este tipo de actuaciones han sido comparadas con la pasividad mostrada por la Policía en otras manifestaciones, como las de Ferraz. En Valencia, un policía fue imputado tras empujar a una profesora, aunque el atestado lo calificó como "caída accidental". Los sindicatos mostraron su rechazo a estas acciones, calificándolas de desproporcionadas. El sindicato de estudiantes criticó la actuación policial en Madrid, mientras que la Delegación de Gobierno investiga estos casos como "posibles excesos policiales". Según Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, la Policía actúa según la legalidad, sin distinguir entre reivindicaciones políticas o sociales.

La huelga indefinida por la educación pública en la Comunidad de Madrid ha arrancado este miércoles con cargas policiales contra los estudiantes que estaban realizando un piquete informativo en la Universidad Complutense. De estas acciones por parte de la Policía ha llamado la atención una cosa: la comparación.

Contra esos estudiantes, contra los activistas que intentaron parar el desahucio de Maricarmen o contra los docentes de Valencia hace unos meses, los agentes reaccionan a golpes. Sin embargo, contra los manifestantes de Ferraz que apalearon un muñeco del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o los que tras el 12 de octubre acudieron a Sol a increpar a los acampados, lo que se vio fue pasividad.

Por la espalda y sin mediar palabra. Así empujaron a una profesora que se manifestaba en Valencia en junio. Un juzgado de Valencia ha imputado al policía, aunque el atestado policial dijo que fue una "caída accidental". Ante esto, los sindicatos mostraron su rechazo.

Fue una actuación desproporcionada que también se vio en el desahucio de Maricarmen. "¡Oye, qué le vas a sacar un ojo, suéltale la cara!", gritaron entonces los activistas, desesperados, a los agentes, a los que se sumaron otros como: "¡Lo vas a matar, lo vas a matar!".

Una tensión que se ha repetido en manifestaciones por la vivienda como la de Valladolid, en la que los agentes actuaron a porrazos contra aquellos que se separaban algo del grupo. Y lo mismo contra los que intentaban parar un desahucio en La Palmas de Gran Canaria.

Y este miércoles ha ocurrido de nuevo en la huelga por la educación en Madrid. El sindicato de estudiantes ha mostrado su absoluto rechazo y han señalado que cuando la causa es otra, la actuación también.

Se refieren a escenarios como el del pasado noviembre en Ferraz. Aún así, desde los sindicatos policiales aseguran que esto no tiene nada que ver. "La Policía no distingue entre reivindicaciones políticas o sociales, sino entre conductas que respeten la legalidad", ha dicho Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía.

Alarcón ha defendido que estas imágenes no deberían juzgarse ignorando el contexto, pero mientras tanto, Delegación de Gobierno ya investiga todos estos casos como "posibles excesos policiales".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido