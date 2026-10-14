Hablan dos agredidos por la policía durante la huelga educativa: "Uno ha ido a darme un porrazo en las manos y casi me rompe el dedo"

Los detalles Ainhoa y Jorge, dos de los jóvenes que han participado en el piquete de la Universidad Complutense, han necesitado atención hospitalaria por las lesiones causadas por las cargas policiales.

Este miércoles, la comunidad educativa se ha manifestado en la Comunidad de Madrid para exigir mejoras en las condiciones laborales de los docentes. Durante la huelga indefinida por la educación pública, centenares de alumnos realizaron un piquete informativo en la Universidad Complutense, que resultó en cargas policiales, cinco detenidos y varias lesiones. Jorge y Ainhoa, participantes del piquete, sufrieron daños físicos y fueron atendidos en el Hospital Clínico San Carlos. Jorge denunció un exceso policial, mientras que Ainhoa exigió al Gobierno investigar el abuso policial, señalando la impunidad de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad.

Este miércoles, la comunidad educativa se ha manifestado para exigir la mejora de las condiciones laborales de los profesionales docentes. En el contexto de esta huelga indefinida por la educación pública en la Comunidad de Madrid, centenares de alumnos han realizado un piquete informativo en la Universidad Complutense que se ha saldado con cargas policiales, cinco detenidos por atentado a la autoridad y varias lesiones entre los manifestantes.

Jorge y Ainhoa son dos de los jóvenes que han participado en este piquete y han recibido daños físicos por la actuación policial, hasta el punto de tener que ser atendidos en el Hospital Clínico San Carlos de la capital.

"Yo estaba llevando tan tranquilamente la pancarta como hacemos en tantísimas manifestaciones. Cuando empezó la carga policial, uno de los policías ha ido intencionalmente a darme en las manos, una técnica muy usual para tratar de desmantelar ese tipo de bloques y poder entrar a disolver. Ha ido a darme en las manos para que soltara la pancarta y cuando me ha dado en una ha ido a verlo", ha relatado Jorge en Más Vale Tarde.

"Me he llevado un porrazo en una de las manos y ha estado cerca de romperme el dedo", ha añadido el estudiante, que ha denunciado lo que, a su juicio, ha sido un claro exceso por parte de los agentes.

Por su parte Ainhoa ha denunciado la "violencia policial que siempre queda impune": "Exijo al Gobierno que se investigue este abuso policial. Hay vídeos y se ven perfectamente las identificaciones de todas las fuerzas de seguridad del Estado a las que han mandado a reprimirnos".

El delegado del Gobierno en Madrid solicita "una investigación urgente" de las cargas en la Complutense

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha solicitado al jefe Superior de la Policía Nacional de Madrid una "investigación de urgencia" sobre las cargas policiales llevadas a cabo la mañana de este miércoles en Ciudad Universitaria en el marco de la manifestación por la Educación Pública en el primer día de huelga.

"Se han producido unas imágenes muy duras que creo que nos duelen a todos, por ello he pedido al jefe Superior de la Policía Nacional una investigación de urgencia sobre esta actuación y la adopción de medidas inmediatas que sean pertinentes", ha manifestado Martín en declaraciones en 'RNE'.

Según ha explicado, la Policía Nacional ha acudido a la zona de Ciudad Universitaria tras recibir llamadas alertando de la presencia de un grupo de personas, algunas de ellas embozadas, que estaban cortando el tráfico en una concentración por la enseñanza pública.

La Policía ha dispuesto entonces un cordón policial que, sin embargo, los manifestantes han intentado rebasar, llegando incluso a agredir a alguno de los agentes. "Ha sido el detonante de esa reacción que, yo creo, debería haber sido proporcionada", ha destacado Martín.

El delegado ha recalcado que "igual que no se debe tolerar ninguna agresión a policías", la respuesta de los agentes en este tipo de situaciones "siempre debe ser proporcionada", algo que, aparentemente, "no se corresponde con las imágenes" de las cargas y que, por tanto, será "objeto de investigación".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.