El PP pide al juez de la Audiencia Nacional expulsar a la acusación popular del PSOE del caso Koldo

Qué están diciendo Los 'populares' argumentan que "no puede ejercer la acusación popular quien está siendo objeto de investigación en la misma causa". Que el PSOE ejerza la acusación, sostienen, "podría afectar a la imparcialidad" del proceso.

El Partido Popular (PP) ha solicitado al juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional que expulse al PSOE del 'caso Koldo', donde ejerce la acusación popular. Esta petición surge tras la decisión del juez de abrir una pieza separada por los pagos en efectivo al exministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García. El PP argumenta que es incompatible que una persona investigada actúe como acusación popular, ya que podría comprometer la imparcialidad del proceso. La investigación se centra en los descuadres detectados por la Guardia Civil en las cuentas del PSOE, con implicaciones de pagos no reflejados en la contabilidad oficial.

El Partido Popular, que dirige la acusación popular en el 'caso Koldo', ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que expulse al PSOE de la causa, donde también ejerce la acusación popular, tras la decisión del magistrado de abrir una pieza separada por los pagos en metálico al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García.

En un escrito, al que ha tenido acceso laSexta, el PP argumenta que "no puede ejercer la acusación popular quien está siendo objeto de investigación en la misma causa". "Es incompatible que una persona investigada actúe como acusación popular, ya que ello supondría una contradicción con la finalidad de la figura y podría afectar a la imparcialidad y al buen desarrollo del proceso penal", expone.

El juez Moreno, que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, decidió este mismo jueves abrir una pieza separada, después de que el magistrado que lleva el caso en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, le pidiera investigar los pagos en efectivo del PSOE a Ábalos y a Koldo ante los descuadresadvertidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Así, el juez Moreno está trabajando ya con toda la documentación que le ha enviado el juez Puente, incluyendo ese informe de la UCO, que recoge cantidades de dinero reflejadas en conversaciones entre Koldo y su entonces mujer, Patricia Úriz, que no aparecían en la contabilidad de Ferraz. También tiene las declaraciones que prestaron en el Supremo el exgerente del PSOE Mariano Moreno y la secretaria que repartía los sobres, así como las testificales de Carmen Pano y Víctor de Aldama.

Cabe recordar que, en su día, el propio PP fue expulsado como acusación popular del caso Bárcenas. Ahora, los 'populares' tratan de devolver la jugada al PSOE.

