La Audiencia de Madrid confirma el procesamiento del novio de Ayuso: González Amador irá a juicio

¿Por qué es importante? La Audiencia ha rechazado el recurso de apelación González Amador, con lo que se va a tener que sentar, sí o sí, en el banquillo de los acusados.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, rechazando su recurso de apelación, por lo que deberá ir a juicio. La jueza de instrucción ya había abierto juicio oral en septiembre, imputándole delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. González Amador, junto a otros empresarios, está acusado de defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 mediante facturas falsas. Además, sigue investigado por presunta corrupción en negocios con Quirón Prevención. La Fiscalía solicita tres años y nueve meses de cárcel, mientras que la acusación popular pide cinco años.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el procesamiento de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. El tribunal ha rechazado este viernes su recurso de apelación, con lo que el empresario ya no podrá evitar ir a juicio.

La jueza de instrucción, en todo caso, ya abrió juicio oral contra el novio de la presidenta madrileña el pasado mes de septiembre, imputándole varios delitos: contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal. Además, la Audiencia ha confirmado en un segundo auto la decisión de la jueza de rechazar las diligencias para alargar la investigación que había solicitado la defensa.

González Amador está procesado junto a otros cuatro empresarios por defraudar a Hacienda, presuntamente, 350.951 euros entre 2020 y 2021, y utilizar para ello un supuesto entramado de facturas falsas. A su vez, continúa siendo investigado en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios y administración desleal por sus negocios con Quirón Prevención.

La Fiscalía le pide tres años y nueve meses de cárcel. La acusación popular, ejercida por PSOE y Más Madrid, pide para él cinco años de prisión.

Paralelamente, Alberto González Amador está personado como perjudicado en la causa contra el fiscal general del Estado, acusado, a su vez, de revelación de secretos por presuntamente filtrar el correo electrónico de su abogado, en el que reconocía en su nombre la comisión de dos delitos fiscales. El pasado lunes, de hecho, declaró como testigo en el juicio, donde se presentó como víctima: "Me han destrozado la vida. Lo que puede pasar es: o me voy de España o me suicido", aseguró en el Tribunal Supremo

